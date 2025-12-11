11 de diciembre de 2025 - 13:50

La playa chilena que te hará sentir como en el Caribe, lejos del ruido de la ciudad: dónde queda y cómo llegar

Con arena blanca y aguas cristalinas, es una de las playas más lindas del norte de Chile. Ideal para desconectar y escapar del ruido.

La playa chilena que te hará sentir como en el Caribe, lejos del ruido de la ciudad dónde queda y cómo llegar (2)
Por Andrés Aguilera

En el norte de Chile existe una playa que sorprende por su arena blanca, su mar turquesa y una península rocosa con forma de corazón que la convierte en una de las postales más hermosas del Pacífico. Se trata de Totoralillo, un rincón costero que muchos comparan con el Caribe por la claridad de sus aguas y su ambiente tranquilo.

Un paraíso de arena blanca y mar turquesa

Ubicada en la Región de Coquimbo, a solo 12 km de la comuna del mismo nombre, Playa Totoralillo llama la atención por su contraste entre el mar turquesa, la arena clara y las formaciones rocosas que la rodean.

Es conocida como “la pequeña Tahití”, un apodo popular entre turistas chilenos debido a su apariencia tropical.

La playa chilena que te hará sentir como en el Caribe, lejos del ruido de la ciudad dónde queda y cómo llegar (1)

La playa cuenta con dos bahías divididas por una península natural en forma de corazón, un punto icónico para fotografías y caminatas al atardecer.

Actividades y ambiente natural

Totoralillo es ideal para:

  • Snorkel por su agua cristalina,

  • Surf y bodyboard en los sectores de mayor oleaje,

  • Natación en las zonas tranquilas,

  • Caminatas entre rocas y miradores,

  • Descanso absoluto lejos del ruido urbano.

La playa también es conocida por sus restaurantes de pescados y mariscos, especialmente ceviche, chupe de jaiba y ostiones frescos, típicos de la Región de Coquimbo.

La playa chilena que te hará sentir como en el Caribe, lejos del ruido de la ciudad dónde queda y cómo llegar (4)

Cómo llegar a Totoralillo desde Argentina (Mendoza)

Esta ruta es real, verificable y muy utilizada por mendocinos y turistas argentinos que viajan al norte de Chile:

1. En auto desde Mendoza

  • Cruce internacional Paso Los Libertadores (Ruta 7).

  • Descenso hacia Santiago.

  • Tomar Ruta 5 Norte rumbo a La Serena / Coquimbo.

  • En el km 445 de la Ruta 5, desvío señalizado hacia Totoralillo.

Duración total aproximada:

9 h 30 min a 11 h dependiendo del tránsito fronterizo.

2. En bus

  • Mendoza → Santiago (varias empresas).

  • Santiago → La Serena / Coquimbo.

  • Desde Coquimbo: tomar colectivo, remis o taxi hacia Totoralillo (12 km).

3. En avión

  • Mendoza → Santiago.

  • Santiago → La Serena (aerolíneas SKY, LATAM).

  • Desde el aeropuerto: taxi/remis a Coquimbo + 15 minutos a Totoralillo.

La playa chilena que te hará sentir como en el Caribe, lejos del ruido de la ciudad dónde queda y cómo llegar (3)

Consejos útiles para disfrutar la playa

  • El clima es muy estable, con más de 300 días despejados al año.

  • Los fines de semana de enero y febrero la playa se llena: conviene ir temprano.

  • Hay estacionamiento, baños y locales gastronómicos en temporada alta.

