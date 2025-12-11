La playa chilena que te hará sentir como en el Caribe, lejos del ruido de la ciudad: dónde queda y cómo llegar

En el norte de Chile existe una playa que sorprende por su arena blanca , su mar turquesa y una península rocosa con forma de corazón que la convierte en una de las postales más hermosas del Pacífico. Se trata de Totoralillo , un rincón costero que muchos comparan con el Caribe por la claridad de sus aguas y su ambiente tranquilo.

Ubicada en la Región de Coquimbo , a solo 12 km de la comuna del mismo nombre, Playa Totoralillo llama la atención por su contraste entre el mar turquesa, la arena clara y las formaciones rocosas que la rodean.

Es conocida como “la pequeña Tahití” , un apodo popular entre turistas chilenos debido a su apariencia tropical.

La playa cuenta con dos bahías divididas por una península natural en forma de corazón, un punto icónico para fotografías y caminatas al atardecer.

Snorkel por su agua cristalina,

Surf y bodyboard en los sectores de mayor oleaje,

Natación en las zonas tranquilas,

Caminatas entre rocas y miradores,

Descanso absoluto lejos del ruido urbano.

La playa también es conocida por sus restaurantes de pescados y mariscos, especialmente ceviche, chupe de jaiba y ostiones frescos, típicos de la Región de Coquimbo.

Cómo llegar a Totoralillo desde Argentina (Mendoza)

Esta ruta es real, verificable y muy utilizada por mendocinos y turistas argentinos que viajan al norte de Chile:

1. En auto desde Mendoza

Cruce internacional Paso Los Libertadores (Ruta 7).

Descenso hacia Santiago .

Tomar Ruta 5 Norte rumbo a La Serena / Coquimbo.

En el km 445 de la Ruta 5, desvío señalizado hacia Totoralillo.

Duración total aproximada:

9 h 30 min a 11 h dependiendo del tránsito fronterizo.

2. En bus

Mendoza → Santiago (varias empresas).

Santiago → La Serena / Coquimbo.

Desde Coquimbo: tomar colectivo, remis o taxi hacia Totoralillo (12 km).

3. En avión

Mendoza → Santiago.

Santiago → La Serena (aerolíneas SKY, LATAM).

Desde el aeropuerto: taxi/remis a Coquimbo + 15 minutos a Totoralillo.

Consejos útiles para disfrutar la playa