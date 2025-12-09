Mi país: Argentina rompió el récord mundial de la juntada con más Golden retriever

Ayer en Palermo, se llevó a cabo una masiva convocatoria de perros de la raza golden retrievers donde miles de familias coparon el Parque Berlín para intentar romper el récord mundial de la mayor juntada de ejemplares de esa raza.
La iniciativa se llevó a cabo ayer en el Parque Berlín de Palermo. Mirá las imágenes de la espectacular "marea dorada".
La iniciativa del influencer Fausto Duperré, que había sido reprogramada por la lluvia del fin de semana, generó una imagen impactante de una marea de perros amarillos corriendo y posando para fotos en el espacio verde ubicado entre Dorrego, Lugones y Figueroa Alcorta. En total se contabilizaron 2.397.
El joven contó que mientras vivía en Barcelona presenció un evento que lo dejó marcado: vio 150 Golden retriever en un mismo lugar y se le ocurrió la idea de replicarlo en Argentina. En principio intentó vincular el evento con romper el Récord Guinness, pero el organismo exige un pago de USD 38.000 para poder validar el hito, por lo que decidió avanzar por su cuenta.
El récord vigente lo tiene Canadá con 1.685, por lo que el objetivo era superar esa marca. "Creo que la gente todavía no es consciente de lo que va a ver. Es una imagen que le hace bien a cualquiera", afirmó el organizador a TN, que describió la secuencia como un "paraíso dorado".
La juntada masiva de golden retrievers no tuvo escenario, vallas ni estructura, como si hubo en otros eventos. Se publicitó con consignas claras para evitar incidentes y preservar el Parque Berlín, las cuales fueron: uso obligatorio de correa y collar con identificación, llevar agua para la hidratación de las mascotas, llevar bolsas para recolectar los desechos y equiparse con manta y mate para pasar la jornada.
Sobre cuánto fue el total de la convocatoria de perros de la misma raza, el influencer detalló: "Está comprobado que los golden son muy apegados a los humanos. Ver más de 2.500 juntos es una experiencia única".
Sin embargo, antes que la estimación oficial fuera confirmada, dijo que sus expectativas superaban los 2.500 animales, una cifra que permitiría romper la marca mundial.