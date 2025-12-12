No caigas en ellos: los 5 mitos de reciclaje que te quitan la posibilidad de ahorrar y reutilizar

La inquietud sobre cómo aportar al reciclaje desde las casas impulsó la difusión de información, especialmente en torno a los mitos que dificultan la comprensión del proceso.
El aporte de tecnologías capaces de procesar envases con grado moderado de suciedad, el desarrollo de empaques reciclables para categorías complejas y las resinas posconsumo aplicadas a nuevos productos mostraron un panorama que derriba ideas arraigadas y subraya la importancia de separar correctamente para que el material conserve valor.
Los mitos de reciclaje más extendidos
- La idea de que es obligatorio lavar los envases plásticos hasta dejarlos totalmente impecables para que entren al proceso de reciclaje, cuando en realidad solo se requiere retirar restos visibles de comida o líquidos porque las tecnologías actuales toleran cierto nivel de suciedad superficial.
- La creencia de que los empaques destinados a alimentos no pueden reciclarse debido a sus estructuras complejas o multicapa, pese a que hoy existen materiales y diseños específicamente desarrollados para que estos envases puedan recuperarse y reintegrarse en nuevas cadenas productivas.
Confusiones extra
- La suposición de que la ciencia y la ingeniería de materiales no influyen en lo que sucede con los residuos que se generan en el hogar, sin considerar que los avances tecnológicos permiten crear resinas posconsumo, empaques monomateriales y procesos capaces de transformar plásticos antes considerados no reciclables.
- La percepción de que separar residuos en origen no tiene sentido porque todo terminaría mezclado en la misma recolección, cuando el funcionamiento de la cadena depende justamente de la clasificación doméstica que preserva el valor del material para su tratamiento en centros de acopio y reciclaje.
- Afirmar que el plástico constituye un enemigo en sí mismo, desconociendo que el problema central radica en la gestión, el diseño y el destino final de los materiales, ya que los plásticos siguen siendo esenciales por su ligereza y durabilidad en múltiples aplicaciones.