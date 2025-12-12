12 de diciembre de 2025 - 17:06

No caigas en ellos: los 5 mitos de reciclaje que te quitan la posibilidad de ahorrar y reutilizar

Reciclar dentro de casa es esencial para poder optimizar la limpieza y el orden, por lo que conocer los pasos necesarios es una gran ventaja.

Reciclar en casa
Por Redacción

Leé además

reciclar el carton volvio a estar de moda: como lo podes usar para decorar tu habitacion

Reciclar el cartón volvió a estar de moda: cómo lo podés usar para decorar tu habitación

Por Redacción
la tela arpillera volvio a estar de moda y se puede reciclar: el elemento que ideal para usar en tus comidas

La tela arpillera volvió a estar de moda y se puede reciclar: el elemento que ideal para usar en tus comidas

Por Redacción
Cómo reciclar los reproductores de DVD
El proceso requiere herramientas básicas y fáciles de conseguir en el hogar.

El proceso requiere herramientas básicas y fáciles de conseguir en el hogar.

La inquietud sobre cómo aportar al reciclaje desde las casas impulsó la difusión de información, especialmente en torno a los mitos que dificultan la comprensión del proceso.

Los mitos más comunes a la hora de reciclar dentro del hogar

El aporte de tecnologías capaces de procesar envases con grado moderado de suciedad, el desarrollo de empaques reciclables para categorías complejas y las resinas posconsumo aplicadas a nuevos productos mostraron un panorama que derriba ideas arraigadas y subraya la importancia de separar correctamente para que el material conserve valor.

Los mitos más comunes a la hora de reciclar dentro del hogar
Los mitos más comunes a la hora de reciclar dentro del hogar.

Los mitos más comunes a la hora de reciclar dentro del hogar.

Los mitos de reciclaje más extendidos

- La idea de que es obligatorio lavar los envases plásticos hasta dejarlos totalmente impecables para que entren al proceso de reciclaje, cuando en realidad solo se requiere retirar restos visibles de comida o líquidos porque las tecnologías actuales toleran cierto nivel de suciedad superficial.

- La creencia de que los empaques destinados a alimentos no pueden reciclarse debido a sus estructuras complejas o multicapa, pese a que hoy existen materiales y diseños específicamente desarrollados para que estos envases puedan recuperarse y reintegrarse en nuevas cadenas productivas.

Herramientas para reciclar en el hogar
Reciclar en el hogar no requiere de herramientas complejas.

Reciclar en el hogar no requiere de herramientas complejas.

Confusiones extra

- La suposición de que la ciencia y la ingeniería de materiales no influyen en lo que sucede con los residuos que se generan en el hogar, sin considerar que los avances tecnológicos permiten crear resinas posconsumo, empaques monomateriales y procesos capaces de transformar plásticos antes considerados no reciclables.

- La percepción de que separar residuos en origen no tiene sentido porque todo terminaría mezclado en la misma recolección, cuando el funcionamiento de la cadena depende justamente de la clasificación doméstica que preserva el valor del material para su tratamiento en centros de acopio y reciclaje.

- Afirmar que el plástico constituye un enemigo en sí mismo, desconociendo que el problema central radica en la gestión, el diseño y el destino final de los materiales, ya que los plásticos siguen siendo esenciales por su ligereza y durabilidad en múltiples aplicaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no tires esas bolsas de papel porque volvieron a estar de moda: como se pueden reciclar en casa

No tires esas bolsas de papel porque volvieron a estar de moda: cómo se pueden reciclar en casa

Por Redacción
Corchos reciclados permiten un truco práctico que mejora decoración y orden en el hogar.

Ya no sabes que hacer con ellos: el nuevo uso que podés darle a los corchos y que pocos conocen

Por Ignacio Alvarado
reciclaje: guarda los frascos viejos y transformalos en un espectacular adorno de navidad

Reciclaje: guardá los frascos viejos y transformalos en un espectacular adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera
reciclaje: guarda los cds viejos y convertilos en un increible adorno de navidad

Reciclaje: guardá los CDs viejos y convertilos en un increíble adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera