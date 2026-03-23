Las remeras viejas que ya no usás no las tires: tenés un tesoro en casa y podés darles otra vida

El suprarreciclaje permite convertir textiles en desuso en productos de mayor valor, como alfombras de 60 cm de diámetro que protegen el suelo y decoran ambientes.

Descubrí todo lo que podés hacer con tus viejas remeras antes de tirararlas.

Guardar remeras viejas que ya no se usan por manchas o roturas puede ser el inicio de un proyecto de decoración útil. El suprarreciclaje propone transformar estos residuos textiles en objetos de mayor valor estético y funcional, como alfombras trenzadas, almohadones sin costura o bolsas de compras resistentes.

El suprarreciclaje no es simplemente reciclar; es un proceso de reutilización creativa que busca fabricar productos de mayor calidad y valor económico que el residuo original. Esta técnica permite alargar la vida útil de las prendas, reduciendo el consumo de materias primas y evitando que gran parte de los textiles terminen en vertederos.

Ideas para reciclar tus viejas remeras Bolsa de tela: Solo se requiere cortar las mangas y el cuello, y realizar cortes de un centímetro en la base que luego se anudan entre sí para cerrar el fondo de forma segura. Este accesorio puede personalizarse con diseños propios y resiste lavados frecuentes. image

Alfombras circulares: Se necesitan entre 10 y 20 remeras para un diseño sólido. El proceso implica cortar tiras de 10 centímetros, estirarlas para convertirlas en hilo y trenzarlas entre sí. Finalmente, se enrolla la trenza en espiral y se cose cada capa para fijar la forma circular. image

Se necesitan entre El proceso implica Finalmente, y se cose cada capa para fijar la Almohadones sin costura: Se utiliza una remera abierta marcando un cuadrado central de unos 35 centímetros , dejando bordes de 8 centímetros para cortar flecos. Estos flecos se unen con doble nudo a la capa trasera para sellar el relleno de forma manual. image

Se utiliza una , dejando bordes de para cortar flecos. Estos flecos se unen Trapillo artesanal: Las remeras viejas pueden transformarse en una tira continua y larga de tela para formar ovillos. Este material es ideal para ganchillo, punto o macramé, permitiendo crear desde cestas hasta complementos nuevos. image Incluso los sobrantes más pequeños tienen utilidad en el hogar. Las tiras de tela descartadas pueden servir para fabricar pompones, cintas para el cabello, paños de limpieza o juguetes para mascotas. La clave es estirar las tiras de algodón para que se enrollen sobre sí mismas, lo que evita que los hilos se deshilachen y les da un acabado similar al de un cordón industrial.

image