Las remeras viejas que ya no usás no las tires: tenés un tesoro en casa y podés darles otra vida

Guardar remeras viejas que ya no se usan por manchas o roturas puede ser el inicio de un proyecto de decoración útil. El suprarreciclaje propone transformar estos residuos textiles en objetos de mayor valor estético y funcional, como alfombras trenzadas, almohadones sin costura o bolsas de compras resistentes.
El suprarreciclaje no es simplemente reciclar; es un proceso de reutilización creativa que busca fabricar productos de mayor calidad y valor económico que el residuo original. Esta técnica permite alargar la vida útil de las prendas, reduciendo el consumo de materias primas y evitando que gran parte de los textiles terminen en vertederos.
Ideas para reciclar tus viejas remeras
Bolsa de tela: Solo se requiere cortar las mangas y el cuello, y realizar cortes de un centímetro en la base que luego se anudan entre sí para cerrar el fondo de forma segura. Este accesorio puede personalizarse con diseños propios y resiste lavados frecuentes.
Alfombras circulares: Se necesitan entre 10 y 20 remeras para un diseño sólido. El proceso implica cortar tiras de 10 centímetros,estirarlas para convertirlas en hilo y trenzarlas entre sí. Finalmente, se enrolla la trenza en espiral y se cose cada capa para fijar la forma circular.
Almohadones sin costura: Se utiliza una remera abierta marcando un cuadrado central de unos 35 centímetros, dejando bordes de 8 centímetros para cortar flecos. Estos flecos se unen con doble nudo a la capa trasera para sellar el relleno de forma manual.
Trapillo artesanal: Las remeras viejas pueden transformarse en una tira continua y larga de tela para formar ovillos. Este material es ideal para ganchillo, punto o macramé, permitiendo crear desde cestas hasta complementos nuevos.