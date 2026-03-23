23 de marzo de 2026 - 09:21

Las remeras viejas que ya no usás no las tires: tenés un tesoro en casa y podés darles otra vida

El suprarreciclaje permite convertir textiles en desuso en productos de mayor valor, como alfombras de 60 cm de diámetro que protegen el suelo y decoran ambientes.

Descubrí todo lo que podés hacer con tus viejas remeras antes de tirararlas.

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Por Sofía Serelli

Guardar remeras viejas que ya no se usan por manchas o roturas puede ser el inicio de un proyecto de decoración útil. El suprarreciclaje propone transformar estos residuos textiles en objetos de mayor valor estético y funcional, como alfombras trenzadas, almohadones sin costura o bolsas de compras resistentes.

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El suprarreciclaje no es simplemente reciclar; es un proceso de reutilización creativa que busca fabricar productos de mayor calidad y valor económico que el residuo original. Esta técnica permite alargar la vida útil de las prendas, reduciendo el consumo de materias primas y evitando que gran parte de los textiles terminen en vertederos.

Ideas para reciclar tus viejas remeras

  • Bolsa de tela: Solo se requiere cortar las mangas y el cuello, y realizar cortes de un centímetro en la base que luego se anudan entre sí para cerrar el fondo de forma segura. Este accesorio puede personalizarse con diseños propios y resiste lavados frecuentes.
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  • Alfombras circulares: Se necesitan entre 10 y 20 remeras para un diseño sólido. El proceso implica cortar tiras de 10 centímetros, estirarlas para convertirlas en hilo y trenzarlas entre sí. Finalmente, se enrolla la trenza en espiral y se cose cada capa para fijar la forma circular.
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  • Almohadones sin costura: Se utiliza una remera abierta marcando un cuadrado central de unos 35 centímetros, dejando bordes de 8 centímetros para cortar flecos. Estos flecos se unen con doble nudo a la capa trasera para sellar el relleno de forma manual.
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  • Trapillo artesanal: Las remeras viejas pueden transformarse en una tira continua y larga de tela para formar ovillos. Este material es ideal para ganchillo, punto o macramé, permitiendo crear desde cestas hasta complementos nuevos.
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Incluso los sobrantes más pequeños tienen utilidad en el hogar. Las tiras de tela descartadas pueden servir para fabricar pompones, cintas para el cabello, paños de limpieza o juguetes para mascotas. La clave es estirar las tiras de algodón para que se enrollen sobre sí mismas, lo que evita que los hilos se deshilachen y les da un acabado similar al de un cordón industrial.

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