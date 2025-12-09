Reciclar el cartón volvió a estar de moda: cómo lo podés usar para decorar tu habitación

Reciclar permite utilizar materiales cotidianos y convertirlos en objetos útiles mediante procesos simples que combinan creatividad y ahorro dentro de casa . Esta propuesta se centra en el uso de pedazos de cartón para crear un joyero artesanal pensado para guardar anillos, collares, pulseras y otros accesorios personales.

La iniciativa puede realizarse en casa con elementos fáciles de conseguir , no requiere experiencia previa en manualidades y se adapta tanto a dormitorios como a espacios de guardado. El trabajo se puede desarrollar en pocos pasos, utiliza moldes plásticos comunes y se completa con técnicas decorativas sencillas que aportan un acabado prolijo y personalizado.

- Pedazos de cartón.

Cómo reciclar las cajas de cartón

- Cola vinílica.

- Yeso o cemento blanco.

- Papel para decoupage con el diseño elegido.

- Manija de madera.

- Agua para preparar el yeso o cemento.

- Recipiente y cuchara para la mezcla.

- Trapo o papel absorbente.

Reciclar el cartón en el hogar

Paso a paso

- Humedecer un pedazo de cartón hasta poder retirar la capa superior lisa.

- Dejar expuesta la parte corrugada del cartón.

- Colocar el cartón dentro del recipiente plástico con el corrugado hacia el interior.

- Enrollar otra tira de cartón corrugado y fijarla con cinta adhesiva.

- Recortar un óvalo de cartón y cubrirlo completamente con cinta adhesiva.

- Pegar el óvalo dentro del recipiente con la parte curva hacia arriba para formar la base.

- Preparar el yeso o cemento blanco con agua según las indicaciones del producto.

Detalles finales

- Verter la mezcla dentro del recipiente hasta cubrir toda la estructura de cartón.

- Dejar secar por completo sin mover el molde.

- Desmoldar con cuidado una vez endurecido el yeso.

- Aplicar cola vinílica sobre la superficie texturada.

- Colocar el papel de decoupage y alisarlo suavemente.

- Preparar otro recipiente ovalado para realizar la tapa.

- Verter el yeso o cemento hasta lograr unos pocos centímetros de altura.