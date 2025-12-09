Reciclar el cartón volvió a estar de moda: cómo lo podés usar para decorar tu habitación

Reciclar permite utilizar materiales cotidianos y convertirlos en objetos útiles mediante procesos simples que combinan creatividad y ahorro dentro de casa. Esta propuesta se centra en el uso de pedazos de cartón para crear un joyero artesanal pensado para guardar anillos, collares, pulseras y otros accesorios personales.
La iniciativa puede realizarse en casa con elementos fáciles de conseguir, no requiere experiencia previa en manualidades y se adapta tanto a dormitorios como a espacios de guardado. El trabajo se puede desarrollar en pocos pasos, utiliza moldes plásticos comunes yse completa con técnicas decorativas sencillas que aportan un acabado prolijo y personalizado.
Materiales necesarios para reciclar
- Pedazos de cartón.
- Recipiente plástico ovalado.
- Cinta adhesiva.
- Cola vinílica.
- Yeso o cemento blanco.
- Papel para decoupage con el diseño elegido.
- Manija de madera.
- Agua para preparar el yeso o cemento.
- Recipiente y cuchara para la mezcla.
- Trapo o papel absorbente.
Paso a paso
- Humedecer un pedazo de cartón hasta poder retirar la capa superior lisa.
- Dejar expuesta la parte corrugada del cartón.
- Colocar el cartón dentro del recipiente plástico con el corrugado hacia el interior.
- Enrollar otra tira de cartón corrugado y fijarla con cinta adhesiva.
- Recortar un óvalo de cartón y cubrirlo completamente con cinta adhesiva.
- Pegar el óvalo dentro del recipiente con la parte curva hacia arriba para formar la base.
- Preparar el yeso o cemento blanco con agua según las indicaciones del producto.