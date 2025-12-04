4 de diciembre de 2025 - 18:49

Ideal para dias de mucho calor: las mejores formas de reciclar el agua para ahorrar dinero y energía

Reciclar el agua es una vía concreta para reducir impactos, sostener hábitos responsables y organizar acciones simples con efectos dentro del hogar.

Reciclar agua
Por Redacción

Durante el verano, el uso cotidiano del agua toma una relevancia particular por el aumento sostenido del consumo y por la necesidad de reciclar y evitar desperdicios en un contexto donde los recursos naturales requieren un cuidado más riguroso. La temporada impulsa rutinas más intensivas y prácticas diarias para garantizar un uso eficiente sin sacrificar bienestar ni limpieza.

Leé además

no las tires ni las descartes: reciclar las cortinas del bano esta de moda y son una opcion para el verano

No las tires ni las descartes: reciclar las cortinas del baño está de moda y son una opción para el verano

Por Daniela Leiva
Qué sahumerios prender para atraer el amor.

Crear tus propios sahumerios está de moda: qué materiales podés reciclar para alejar a los mosquitos

Por Redacción
Reciclar agua

Reciclar el agua en casa

El incremento del consumo durante los meses de calor responde a una combinación de factores vinculados a actividades familiares, climáticas y rutinas personales, lo que llevó a especialistas en sustentabilidad a insistir sobre el valor de gestos domésticos sostenidos en el tiempo.

La adaptación de hábitos mostró que el ahorro no depende de grandes inversiones, sino de decisiones cotidianas como revisar pérdidas, optimizar cada lavado o regular el uso del grifo en acciones mínimas. Ese acompañamiento técnico permitió instalar recomendaciones que fortalecieron el control del consumo y favorecieron el reciclaje del agua disponible dentro del hogar.

Reciclar agua

Las prácticas más eficaces para ahorrar

Las prácticas más efectivas para reutilizar y ahorrar agua incluyeron:

- La reducción del tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos, medida que disminuyó de forma inmediata el volumen diario sin alterar la higiene personal.

- El cierre de la canilla durante el cepillado dental, el lavado de platos o el afeitado, lo que evita flujos continuos e innecesarios.

ducha agua caliente
La terapia de agua fría, no helada, supone múltiples beneficios para la salud.

La terapia de agua fría, no helada, supone múltiples beneficios para la salud.

Qué hábitos incorporar

En paralelo, se pueden incorporar alternativas complementarias destinadas a profundizar el ahorro, entre ellas la transmisión de hábitos responsables a todas las personas que conviven en el hogar para sostener el cuidado de manera colectiva.

Limpieza flor de ducha

- Elegir productos reutilizables para evitar reposiciones frecuentes que incrementan la demanda hídrica industrial.

- Comprar electrodomésticos con certificación de eficiencia.

- Control del consumo mediante medidores o seguimientos periódicos que ayudaron a identificar aumentos inesperados o pérdidas internas.

- También se recomienda reemplazar el uso de mangueras abiertas por baldes, recipientes o pulverizadores para mejorar el control del caudal durante tareas de limpieza o mantenimiento en patios y veredas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

reciclar las tablas de madera sin uso esta de moda: convertilas en esta maravillosa idea de decoracion

Reciclar las tablas de madera sin uso está de moda: convertilas en esta maravillosa idea de decoración

Por Daniela Leiva
Cómo hacer un puff para tu hogar con sólo unos baldes de pintura reciclados.

Con un balde de pintura y madera: la forma de reciclar y decorar tu casa que es furor en redes

Por Redacción
Antes de dividir helechos, asegurate de tener las macetas listas con piedritas o leca al fondo para que el agua drene bien. También es importante tener a mano una pequeña bolsa de mantillo o tierra de helechos... Nunca uses tierra de jardín, que es demasiado densa.

Son los mejores y están de moda: este es el material que podés reciclar para crear macetas en tu casa

Por Redacción
no las tires mas: reciclar las latas de durazno o conserva esta de moda para crear este objeto super util

No las tires más: reciclar las latas de durazno o conserva está de moda para crear este objeto súper útil

Por Daniela Leiva