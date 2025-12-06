Ni verde ni rojo: los colores que serán tendencia en la decoración navideña

En pocos días llegará el momento de comenzar con la decoración navideña , una instancia muy esperada por miles de familias que disfrutan de preparar sus hogares para las fiestas. Por eso, conviene organizar todo con anticipación para evitar imprevistos, desde la elección de adornos hasta la paleta de colores que va a acompañar cada ambiente.

En este marco, es importante saber que las tendencias cambiaron y que este año hay una gama de color que se posiciona como la más destacada.

Aunque el verde, el rojo y el plateado son aún colores clásicos asociados a la Navidad , este año las tendencias apuntan en una dirección diferente. Por eso, será necesario explorar alternativas que permitan incorporar un nuevo color tanto en los adornos como, si se puede, en algunos elementos de la casa.

En este escenario, las tendencias de decoración apuntan a dejar atrás los contrastes fuertes y los brillos intensos que suelen dominar otras navidades. La idea es optar por una estética más serena , donde los ambientes se sientan cálidos, tranquilos y en sintonía con un clima más natural para las fiestas.

Estos son los colores en tendencia para la decoración navideña de este año.

En ese marco, la propuesta se orienta hacia los tonos tierra , que van desde un cacao suave hasta un champán dorado, pasando por matices como el bronce apagado, el mocha o el terracota. Según explicaron los especialistas, esta paleta aporta calidez, suaviza los contrastes y crea espacios más armónicos , alejándose del rojo y el verde tradicionales para dar lugar a una Navidad visualmente más acogedora.

Si la decisión es incorporar tonos tierra en ladecoración navideña, el ambiente del hogar adoptará un aire mucho más natural y reconectado con lo esencial. Esta paleta invita a una estética orgánica que se integra sin esfuerzo en espacios serenos, especialmente en aquellos que buscan bajar el volumen del mundo exterior y también del interior.

En líneas generales, se trata de colores que funcionan como un refugio visual frente a los estímulos constantes, lo que genera una sensación más calma que invita a relajarse y disfrutar del momento.

A la vez, los tonos tierra cuentan con la capacidad de amortiguar la luz y suavizar de manera muy marcada los contrastes, algo que crea una atmósfera íntima y apacible que favorece los encuentros con las personas más queridas.

Vale destacar que dentro de esta gama cromática hay múltiples elementos que pueden sumar atractivo a la decoración de la Navidad 2025 sin necesidad de cambios drásticos. Entre ellos se encuentran las cintas de lino, las esferas de madera, las coronas elaboradas con ramas y los adornos de cerámica, piezas que realzan la esencia natural de la propuesta.