Los colores que eligen las personas menos inteligentes para vestirse, según la IA

La psicología de los colores estudia cómo los tonos influyen en la percepción social, especialmente en contextos donde la imagen personal forma parte del mensaje. En investigaciones sobre cómo el color afecta la impresión de inteligencia, seriedad y claridad cognitiva , especialistas observaron que algunas tonalidades pueden hacer que una persona parezca menos analítica o menos enfocada.

El amarillo muy intenso puede comunicar energía, pero también ruido visual . En psicología, se lo asocia a la sobreestimulación del sistema nervioso, lo que puede generar la impresión de desorden o dispersión , especialmente en contextos laborales o académicos.

Estudios del Journal of Environmental Psychology muestran que los colores excesivamente brillantes dificultan la percepción de profesionalismo, haciendo que la persona parezca menos enfocada de lo que realmente es.

El naranja saturado se vincula con emociones intensas, urgencia y espontaneidad extrema. Aunque no es negativo en sí mismo, investigaciones en psicología social indican que este color puede transmitir impulsividad , lo que a veces se interpreta como falta de análisis o pensamiento rápido sin reflexión .

En entornos formales, este tono puede minimizar la percepción de racionalidad, ubicando a la persona en un perfil más emocional que lógico.

El rosa fluorescente: colores de informalidad extrema y menor credibilidad

image

El rosa neón funciona bien en moda urbana, pero en contextos donde se evalúa la inteligencia percibida —como reuniones, entrevistas o ámbitos académicos— puede transmitir infantilización o exceso de informalidad.

El Color Communication Lab observó que los colores fluorescentes reducen la sensación de credibilidad y claridad cognitiva, no por lo que la persona es, sino por cómo el cerebro procesa lo extremadamente llamativo.

Ninguno de estos colores “baja” la inteligencia real. Lo que hacen es modificar la impresión social, generando asociaciones automáticas que pueden jugar en contra en ciertos contextos.

Entender esto permite usar el color como herramienta estratégica: comunicar quién sos, sin que la percepción interfiera.

La psicología del color recuerda que parecer inteligente no es lo mismo que serlo, pero las tonalidades elegidas pueden influir en cómo otros interpretan tu presencia.