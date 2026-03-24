24 de marzo de 2026 - 14:11

Las cajas de zapatos no se tiran: 3 ideas simples para reutilizarlas en el hogar

Reutilizar cajas de zapatos puede mejorar el orden del hogar con soluciones prácticas vinculadas a reciclaje, organización y curiosidades.

Reciclaje
Por Ignacio Alvarado

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El cartón resistente con el que están fabricadas permite reutilizarlas en distintos espacios de la casa. Además de ayudar a reducir residuos, este hábito contribuye a mantener ambientes más ordenados sin necesidad de realizar grandes gastos.

1. Organizadores para placard o cajones

Una de las formas más prácticas de reutilizar cajas de zapatos es convertirlas en organizadores para ropa, accesorios o ropa interior. Gracias a su tamaño, permiten dividir el espacio dentro de cajones o estantes y encontrar los objetos con mayor facilidad.

Incluso se pueden decorar con papel, tela o etiquetas para mejorar su aspecto y adaptarlas al estilo del hogar. Esta idea combina organización y creatividad, logrando resultados funcionales en pocos minutos.

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2. Espacio de guardado para cables o papeles

Otra alternativa muy utilizada consiste en emplear las cajas de zapatos para guardar cargadores, cables, documentos o papeles importantes. Este método evita que estos elementos queden desordenados o se pierdan dentro de la casa.

Mantener estos objetos agrupados no solo mejora la organización, sino que también facilita encontrarlos cuando se los necesita. Este tipo de soluciones simples suelen marcar una gran diferencia en la vida cotidiana.

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3. Caja decorativa para objetos pequeños

Las cajas de zapatos también pueden transformarse en cajas decorativas para guardar recuerdos, fotos, juguetes o artículos de uso ocasional. Con pequeños cambios estéticos, como pintura o papel adhesivo, es posible crear contenedores personalizados que se integren al ambiente.

Este tipo de propuestas fomenta el reciclaje y demuestra que no siempre es necesario comprar nuevos productos para mantener el orden del hogar.

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Un hábito sustentable que cada vez gana más espacio

Reutilizar cajas de zapatos es una de esas curiosidades que demuestra cómo pequeños cambios pueden generar beneficios prácticos y ambientales. Apostar por el reciclaje permite reducir el desperdicio y optimizar los recursos disponibles.

Incorporar estas ideas simples puede ayudar a mejorar la organización del hogar con soluciones accesibles, económicas y fáciles de implementar en la rutina diaria.

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