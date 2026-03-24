Los cepillos de dientes usados no los tires: tenés un tesoro en casa y podés reutilizarlos de esta forma

Cambiar el cepillo cada tres meses es clave para la salud bucal, pero antes de descartarlo, podés limpiar desde teclados hasta juntas de azulejos.

No solo para los dientes: el cepillo viejo sirve para pintar, limpiar calzado y hasta retocar el pelo.

Un cepillo de dientes viejo no es un desperdicio; es una herramienta de precisión para el hogar. Con sus cerdas firmes, permite alcanzar rincones donde otros elementos de limpieza fallan. Al desinfectarlo, se convierte en un recurso gratuito para mantener dispositivos electrónicos, calzado y hasta paredes en perfecto estado.

Muchos usuarios desconocen que el tiempo de vida útil de un cepillo dental es de apenas tres o cuatro meses. Pasado ese tiempo, las cerdas se deterioran y acumulan gérmenes, lo que aumenta el riesgo de infecciones bucales. Sin embargo, ese mismo desgaste lo hace ideal para tareas mecánicas que requieren firmeza y detalle.

image Soluciones para la cocina, el baño y las paredes Para reutilizarlo de forma segura, basta con una desinfección profunda con cloro o jabón. Una vez limpio, el cepillo puede enfrentar uno de los retos más comunes: la suciedad en teclados y dispositivos electrónicos. Los expertos recomiendan pasar el cepillo seco entre las teclas con movimientos suaves para remover polvo y migas sin dañar los componentes internos.

En áreas de alta humedad, como el baño y la cocina, estas herramientas son infalibles para limpiar las juntas de los azulejos y los bordes de las canillas donde se acumula el sarro. Si la suciedad es persistente, espolvorear bicarbonato de sodio o usar vinagre blanco ayuda a desprender el moho con facilidad. Incluso es útil para quitar restos de comida en ralladores o limpiar filtros de secadoras.

image Más allá de la limpieza profunda, el cepillo viejo tiene aplicaciones insospechadas en la estética y el arte. Se puede utilizar para aplicar tintura en las raíces del cabello o para dar texturas especiales a pinturas sobre lienzo. Además, es un excelente aliado para remover marcas de crayón en las paredes utilizando un poco de pasta dental que no tenga textura de gel.

image Incluso los objetos personales se ven beneficiados por este reciclaje. Los peines acumulan aceites y polvo que pueden retirarse frotando con champú y el cepillo viejo. También es el instrumento perfecto para devolverle el brillo a las suelas de las zapatillas, eliminando piedritas y tierra atrapada en las ranuras, transformándose así en una solución versátil para el mantenimiento diario.