Los viejos chips de celular no los tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Guardar el chip viejo del celular es sinónimo de amontonar residuos, ya que en la actualidad los teléfonos modernos no los utilizan. Es por eso que son un tesoro valioso y pueden convertirse en piezas útiles con un poco de creatividad. Lo que antes era un simple desecho tecnológico, hoy empieza a ganar protagonismo en el mundo del reciclaje DIY.
Lo interesante es que no se necesitan herramientas ni mucho tiempo de transformarlos en ideas útiles y originales. Con elementos accesibles y algunos pasos sencillos, es posible crear con esas pequeñas tarjetas objetos funcionales que combinan estética, utilidad y un enfoque sustentable que cada vez suma más adeptos.
Cómo convertir chips viejos en llaveros personalizados
Una de las formas más creativas de reutilizar chips de celular es transformarlos en llaveros personalizados. Este tipo de proyecto no solo es sencillo, sino que también permite obtener un accesorio único con un estilo moderno e industrial.
Materiales necesarios
Chips de celular (SIM).
Pegamento fuerte.
Punzón/clavo caliente o taladro pequeño.
Argollas para llaveros.
Elementos decorativos como cuentas metálicas, tuercas o pequeñas cadenas (opcional).
Paso a paso
1. Comenzá con la preparación
En el paso 1, tendrás que limpiar bien los chips y retirar cualquier exceso de plástico que pueda interferir en el diseño final. Esto garantiza un mejor acabado.
2. Armá la estructura
Para darle mayor grosor y resistencia, pegá dos chips espalda con espalda. Esto no solo mejora la durabilidad, sino que también aporta una sensación más sólida al llavero.
3. Ensamblá
Realizá un pequeño agujero en uno de los extremos utilizando un punzón caliente o un taladro de precisión.
Luego, colocá la argolla que permitirá engancharlo a las llaves.
4. Decorá como más te guste
Podés añadir detalles como cuentas metálicas, tuercas o cadenas cortas para lograr una terminación más llamativa.
El resultado es un llavero resistente, original y con una estética difícil de encontrar en productos convencionales.
Cómo obtener una púa de guitarra con algunos chips
Esta idea económica y original resulta especialmente interesante para músicos o aficionados que buscan alternativas económicas sin perder funcionalidad.
Materiales necesarios
Tarjetas SIM.
Tijeras.
Pegamento fuerte.
Rotulador.
Lija fina o lima de uñas.
Paso a paso
1. Junta los chips
El primer paso es pegar dos o tres chips con pegamento para comenzar a darle forma a la idea.
2. Diseñá el dibujo
Dibujá la forma de la púa sobre los chips, utilizando una púa real como guía o trazando un triángulo con bordes redondeados. Esto permite ajustar el tamaño según la preferencia del usuario.
3. Comenzá el corte
Con cuidado, recortá la figura siguiendo la línea marcada. Dos o tres tarjetas SIM pueden dar lugar a varias púas pequeñas o a una de tamaño estándar, dependiendo del diseño elegido.
4. La terminación estética es fundamental
Lijá los bordes para suavizarlos y evitá que se enganchen en las cuerdas. Este paso mejora tanto la comodidad al tocar como la calidad del sonido, logrando un resultado limpio y funcional.