No tires esas bolsas de papel porque volvieron a estar de moda: cómo se pueden reciclar en casa

Reciclar materiales que tenemos en casa abre un mundo de posibilidades para transformar objetos en piezas con valor expresivo. La reutilización de bolsas de papel permite construir figuras decorativas que integran pintura, decoupage y costura simple, y convierte un elemento descartable en un soporte a la moda, maleable e ideal para el trabajo manual.
La estructura resistente del papel, su interior liso y la superficie amplia permiten trabajar con técnicas combinadas que transforman por completo su aspecto original. Esta propuesta se enfoca en convertir esas bolsas en figuras tridimensionales con forma de pez, con un proceso que integra dibujo, corte, pintura, decoupage, unión y detalles finales. La intención es construir una pieza decorativa que recupere la sensibilidad manual y otorgue valor a elementos que suelen quedar olvidados en un cajón.
Materiales necesarios para reciclar
- Bolsas de papel
- Lápiz
- Tijera
- Pintura blanca
- Pincel para pincel seco
- Servilletas decorativas para decoupage
- Cola para decoupage
- Pincel suave
- Pegamento, hilo y aguja o grampas
- Algodón, retazos de tela o papel arrugado para relleno
- Botón para el ojo
- Cuerda fina para colgar
Paso a paso
- Dibujá la silueta del pez sobre la bolsa y recortá dos piezas idénticas.
- Aplicá pintura blanca con pincel seco para generar una base rústica.
- Rasgá la capa impresa de las servilletas decorativas y separala de las capas blancas.
- Presentá el motivo sobre una de las piezas y adherilo con cola de decoupage, extendiendo desde el centro hacia los bordes.
- Repetí el proceso en la segunda pieza y dejá secar por completo.
- Uní ambas partes con pegamento, costura simple o grampas, dejando un pequeño hueco.
- Rellená con algodón, tela o papel arrugado hasta lograr el volumen deseado.
- Cerrá el hueco con el mismo método elegido para unir.
- Colocá un botón en el área del ojo.
- Pasá una cuerda por la parte superior si querés usar la figura como colgante.