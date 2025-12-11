No tires esas bolsas de papel porque volvieron a estar de moda: cómo se pueden reciclar en casa

Reciclar materiales que tenemos en casa abre un mundo de posibilidades para transformar objetos en piezas con valor expresivo . La reutilización de bolsas de papel permite construir figuras decorativas que integran pintura, decoupage y costura simple, y convierte un elemento descartable en un soporte a la moda , maleable e ideal para el trabajo manual.

Reciclar el cartón volvió a estar de moda: cómo lo podés usar para decorar tu habitación

Un accesorio a la moda para tus mascotas: el material que podés reciclar para hacerlo en tu casa

La estructura resistente del papel, su interior liso y la superficie amplia permiten trabajar con técnicas combinadas que transforman por completo su aspecto original. Esta propuesta se enfoca en convertir esas bolsas en figuras tridimensionales con forma de pez , con un proceso que integra dibujo, corte, pintura, decoupage, unión y detalles finales. La intención es construir una pieza decorativa que recupere la sensibilidad manual y otorgue valor a elementos que suelen quedar olvidados en un cajón .

Reciclar las bolsas de papel volvió a estar de moda.

Cómo reciclar las bolsas de papel

- Bolsas de papel

Las bolsas no tienen por qué ser desechadas o acumuladas.

Cómo reciclar las bolsas de papel dentro del hogar

- Pintura blanca

- Pincel para pincel seco

- Servilletas decorativas para decoupage

- Cola para decoupage

- Pincel suave

- Pegamento, hilo y aguja o grampas

- Algodón, retazos de tela o papel arrugado para relleno

- Botón para el ojo

- Cuerda fina para colgar

Cómo reciclar las bolsas de papel dentro del hogar Cómo reciclar las bolsas de papel dentro del hogar.

Paso a paso

- Dibujá la silueta del pez sobre la bolsa y recortá dos piezas idénticas.

- Aplicá pintura blanca con pincel seco para generar una base rústica.

- Rasgá la capa impresa de las servilletas decorativas y separala de las capas blancas.

- Presentá el motivo sobre una de las piezas y adherilo con cola de decoupage, extendiendo desde el centro hacia los bordes.

- Repetí el proceso en la segunda pieza y dejá secar por completo.

- Uní ambas partes con pegamento, costura simple o grampas, dejando un pequeño hueco.

- Rellená con algodón, tela o papel arrugado hasta lograr el volumen deseado.

- Cerrá el hueco con el mismo método elegido para unir.

- Colocá un botón en el área del ojo.

- Pasá una cuerda por la parte superior si querés usar la figura como colgante.