La tela arpillera volvió a estar de moda y se puede reciclar: el elemento que ideal para usar en tus comidas

Adornos, centros de mesa, flores, jarrones y otros elementos suelen ocupar el centro de la escena cuando se piensa en decorar una mesa, especialmente en reuniones o celebraciones. Este proyecto propone una alternativa simple y accesible para quienes buscan renovar ese espacio sin realizar grandes gastos, al reciclar retazos de arpillera que que ya no tengan uso .

La propuesta consiste en transformar esos restos de tela en individuales rústicos y decorativos mediante una técnica sencilla de reciclaje, que combina creatividad, materiales económicos y un proceso manual fácil de replicar en casa . La actividad puede realizarse en cualquier momento, no requiere experiencia previa en manualidades y se desarrolla cómodamente en el hogar, con resultados funcionales y estéticos.

El reciclaje de arpillera permite no solo reducir residuos, sino también sumar un estilo cálido y artesanal a la mesa . Se trata de una tela resistente, de textura marcada, ideal para decoraciones de impronta natural o campestre.

Con pocos elementos y algo de dedicación , los individuales se convierten en protagonistas discretos que realzan la presentación general sin necesidad de sumar objetos costosos. Además, cada pieza puede personalizarse según el gusto de quien la realice, lo que aporta un valor agregado a la decoración final.

- Tijeras

- Silicona líquida

- Alcohol

- Recipiente para mezclar

- Pincel

- Molde circular (más grande que un plato)

- Stencil

- Pintura blanca

- Esponja

- Silicona común

- Puntillas, cintas u otros detalles decorativos

Paso a paso

- Apoyar el molde circular sobre la arpillera y marcar el contorno.

- Cortar la tela siguiendo la marca para obtener los círculos.

- Mezclar en un recipiente una pequeña cantidad de silicona líquida con alcohol.

- Aplicar la mezcla sobre cada círculo de arpillera con un pincel hasta cubrir toda la superficie.

- Dejar secar por completo para que la tela quede engomada y firme.

- Colocar el stencil en el centro de cada pieza.

- Aplicar pintura blanca con una esponja mediante golpes suaves hasta marcar el diseño.

- Retirar el stencil y dejar secar la pintura.

- Cortar tiras de arpillera para trabajar los bordes.

- Formar pequeños pliegues con las tiras y pegarlas alrededor del contorno con silicona.

- Decorar con puntillas, cintas u otros detalles según preferencia.