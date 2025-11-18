Instala aires acondicionados y se hizo viral porque se sacarse fotos con las mascotas de cada casa a la que va

Su hija publicó en TikTok las fotos de su padre junto a "los dueños de casa". Ahora es aclamado por los usuarios como un verdadero "tipazo".

Instala aires acondicionados y se hizo viral porque se saca fotos con los perros de cada casa a la que va.

Mientras el calor aprieta y la demanda de aires acondicionados se dispara, una historia se ha filtrado en las redes sociales. Los protagonistas en este caso son un técnico y un grupo de mascotas, que se volvieron virales.

El hombre tiene un protocolo de trabajo muy particular: retratar a todas las mascotas que encuentra en las casas de sus clientes. Además, como las mascotas son un integrante más en la casa de cada familia también pueden aprovechar del nuevo artefacto.

En sus fotos, se lo ve arrodillado junto a perros y gatos, ya sea siendo supervisado con cariño mientras trabaja o con abrazos como si los animales fueran suyos. El instante así lo amerita, ya que probablemente por su buena labor no vuelvan a encontrarse en el futuro.

TikTok / @eugenianievess_ Ahora su gesto espontáneo se ha transformado en un tierno posteo al que miles de usuarios reaccionaron. "Para mi que lo de 'arregla aires acondicionados' es solo una excusa", "Lo que se podría decir un TIPAZO" y "No lo juzgo podría ser yo tranquilamente", fueron algunos de los comentarios.