12 de noviembre de 2025 - 12:07

Aseguran que filmaron a gigantes caminando por un cerro y desataron todo tipo de teorías

Las imágenes grabadas en el cerro de la Huasteca, en Nuevo León, muestran dos siluetas humanas que muchos creen que se trata de "gigantes".

Video: aseguran haber visto gigantes caminando en un cerro de México y desatan una ola de teorías.

Video: aseguran haber visto "gigantes" caminando en un cerro de México y desatan una ola de teorías.

Foto:

Por Redacción

Un nuevo video viral volvió a despertar el interés por las leyendas de gigantes en el norte de México. En las imágenes, filmadas en el cerro de la Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León, se observan dos figuras humanas caminando en lo alto del cerro, lo que generó una ola de comentarios, teorías y memes en redes sociales.

Leé además

Terror en las alturas: una ráfaga de viento dejó suspendidos en el aire a limpiavidrios de un rascacielos.

Terror en las alturas: una ráfaga de viento dejó suspendidos en el aire a limpiavidrios de un rascacielos

Por Redacción Mundo
la esponja de tu cocina esta llena de bacterias y no lo sabias: el truco de limpieza para solucionarlo

La esponja de tu cocina está llena de bacterias y no lo sabías: el truco de limpieza para solucionarlo

Por Redacción

El cerro, ubicado dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, es un imponente cañón natural y parque ecológico conocido por sus formaciones rocosas, que muchas veces provocan ilusiones ópticas debido a la distancia, el reflejo del sol y la perspectiva de las cámaras.

El video fue grabado por personas que notaron las extrañas figuras moviéndose lentamente por las montañas. La viralización del video revivió mitos ancestrales de la región sobre los "seres colosales que cuidan la naturaleza".

Embed

“Yo veo dos marihuanos”, “Ya no se puede mear tranquilo” y “Yo veo otra cosa”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron en tono de burla en Instagram y X.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Messi apareció detras de una pareja en un video de TikTok y el momento se convirtió en viral. 

Lionel Messi apareció por sorpresa en el video romántico de una pareja y el momento se volvió viral

Por Redacción Espectáculos
No, este mapa viral no muestra el resultado de las elecciones 2025 por departamento: está manipulado

No, este mapa viral no muestra el resultado de las elecciones 2025 por departamento: está manipulado

Por Reverso
Shakibecca la doble de Shakira que preocupa al equipo de seguridad de la artista.

Temor por Shakira: así bloquearon en un show a la polémica imitadora que la sigue a todas partes

Por Redacción Espectáculos
Una piloto explicó por qué es importante activar el modo avión durante un vuelo, especialemente en las etapas de aterrizaje y despegue.   

Qué ocurre si todos apagan el modo avión en pleno aterrizaje: una piloto reveló la consecuencia

Por Redacción