Aseguran que filmaron a gigantes caminando por un cerro y desataron todo tipo de teorías

Las imágenes grabadas en el cerro de la Huasteca, en Nuevo León, muestran dos siluetas humanas que muchos creen que se trata de "gigantes".

Video: aseguran haber visto "gigantes" caminando en un cerro de México y desatan una ola de teorías.

Un nuevo video viral volvió a despertar el interés por las leyendas de gigantes en el norte de México. En las imágenes, filmadas en el cerro de la Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León, se observan dos figuras humanas caminando en lo alto del cerro, lo que generó una ola de comentarios, teorías y memes en redes sociales.

El cerro, ubicado dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, es un imponente cañón natural y parque ecológico conocido por sus formaciones rocosas, que muchas veces provocan ilusiones ópticas debido a la distancia, el reflejo del sol y la perspectiva de las cámaras.

El video fue grabado por personas que notaron las extrañas figuras moviéndose lentamente por las montañas. La viralización del video revivió mitos ancestrales de la región sobre los "seres colosales que cuidan la naturaleza".

Embed #Lomasviral || Circula video de supuestos gigantes en la Huasteca



En redes sociales comenzó a circular un video que muestra figuras de gran tamaño caminando en lo alto de un cerro en la Huasteca, lo que ha desatado toda clase de comentarios y teorías entre los usuarios.… pic.twitter.com/SPkwPEWk5N — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) October 7, 2025 “Yo veo dos marihuanos”, “Ya no se puede mear tranquilo” y “Yo veo otra cosa”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron en tono de burla en Instagram y X.