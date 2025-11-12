Aseguran que filmaron a gigantes caminando por un cerro y desataron todo tipo de teorías

Un nuevo video viral volvió a despertar el interés por las leyendas de gigantes en el norte de México. En las imágenes, filmadas en el cerro de la Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León, se observan dos figuras humanas caminando en lo alto del cerro, lo que generó una ola de comentarios, teorías y memes en redes sociales.
El cerro, ubicado dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, es un imponente cañón natural y parque ecológico conocido por sus formaciones rocosas, que muchas veces provocan ilusiones ópticas debido a la distancia, el reflejo del sol y la perspectiva de las cámaras.
El video fue grabado por personas que notaron las extrañas figuras moviéndose lentamente por las montañas. La viralización del video revivió mitos ancestrales de la región sobre los "seres colosales que cuidan la naturaleza".
“Yo veo dos marihuanos”, “Ya no se puede mear tranquilo” y “Yo veo otra cosa”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron en tono de burla en Instagram y X.