Flan de queso: la receta viral que se hace en licuadora, con solo 6 ingredientes

Este flan de queso es una delicia que se hizo viral por su fácil preparación.

Influencer gastronómica, productora, amateur de la cocina desde los seis años y pionera en los blogs de cocina en nuestro país, desde " Inutilísimas", ya sea en su web o en Instagram, Tefi Russo marca tendencia con sus recetas novedosas.

Sin pretender ser chef, la pareja del Pollo Álvarez prepara recetas que son realmente tentadoras y sencillas, donde pone el acento en el sabor de los ingredientes, sumando su estilo propio consolidado

Uno de sus videos más virales, es el que hizo explicando la receta del mejor flan de queso, cremoso y suave: "Esta receta que tengo hace varios años, de una cocinera que se llamaba Nancy en un viaje que hice a México. Lo volví a hacer después de un tiempo y recordé lo riquísimo que es."

Ingredientes 4 huevos .

. 1 cdta de vainilla .

. 1 caja de leche condensada (400 gr).

(400 gr). 180 gr de crema de leche .

. 180 ml de leche entera .

Paso a paso para esta receta Primero hay que hacer un caramelo para cubrir todo el molde que vayan a usar y dejar enfriar. Licuar todos los ingredientes de la receta y volvar sobre el caramelo. Cubrir la mezcla con papel aluminio y hacer unos agujeritos con un palito de brochette o tenedor, sin romper la cobertura. Llevar al horno a baño maría (apoyando el molde sobre una fuente con agua) y cocinar a 180 grados durante una hora. Dejar enfriar, preferentemente de un día para el otro y desmoldan. Servir solo con caramelo o con una cucharada de dulce de leche - o crema- si sos amante de lo dulce.