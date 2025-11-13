Flan de queso: la receta viral que se hace en licuadora, con solo 6 ingredientes

Influencer gastronómica, productora, amateur de la cocina desde los seis años y pionera en los blogs de cocina en nuestro país, desde " Inutilísimas", ya sea en su web o en Instagram, Tefi Russo marca tendencia con sus recetas novedosas.
Esta preparación destaca por su sencillez y sabor tan llamativo que parece hecho de la forma tradicional.
Sin pretender ser chef, la pareja del Pollo Álvarez prepara recetas que son realmente tentadoras y sencillas, donde pone el acento en el sabor de los ingredientes, sumando su estilo propio consolidado
Uno de sus videos más virales, es el que hizo explicando la receta del mejor flan de queso, cremoso y suave: "Esta receta que tengo hace varios años, de una cocinera que se llamaba Nancy en un viaje que hice a México. Lo volví a hacer después de un tiempo y recordé lo riquísimo que es."
Lo ideal para hacer este flan es mezclarlo en una licuadora, para que se amalgamen bien las distintas texturas de los ingredientes.