Sin gluten y en minutos: cómo hacer rosty de zanahoria para un almuerzo o cena rico y saludable

Estas rosty de zanahoria y zucchini son una de esas recetas que no fallan porque son económicas, saludables y están llenas de sabor.

rosty de zanahoria
Por Daniela Leiva

Hay recetas que se ganan su lugar en el día a día por una simple razón: son prácticas, sabrosas y siempre salen bien. Las rosty de zanahoria y zucchini entran directo en esa categoría porque son ideales para cuando querés comer algo casero, nutritivo y sin complicarte demasiado.

Estas rosty (o “tortillitas”, como también las llaman algunos) tienen una textura crocante por fuera y tierna por dentro. Combinan la dulzura natural de la zanahoria con el toque fresco del zucchini, y se preparan en minutos. Podés hacer varias y guardarlas en la heladera o el freezer para tener siempre a mano una comida saludable.

Son tan versátiles que se adaptan a cualquier momento del día: van genial en el almuerzo con una ensalada completa, en la cena con una porción de proteína o incluso en una picada saludable con hummus. Si sos de los que buscan comer rico sin perder tiempo, esta receta se va a convertir en tu "caballito de batalla.

rosty de zanahoria (2)

Ingredientes para preparar un almuerzo o cena rápido y saludable

  • 1 zanahoria mediana
  • 1 zucchini mediano
  • 2 huevos
  • 5 cucharadas de harina de garbanzos (podés reemplazarla por la que tengas: avena, arroz o integral)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite en spray o una cucharadita de aceite para la sartén

Paso a paso para preparar rosty de zanahoria y zucchini

  1. Lavate bien la zanahoria y el zucchini. No hace falta pelarlos si están frescos. Rallalos finitos y colocalos en un bol.
  2. El zucchini suele soltar bastante agua, así que presioná la mezcla con las manos o con un repasador limpio para eliminar la humedad. Esto va a ayudar a que las rosty queden más crocantes.
  3. Sumá los huevos, la harina de garbanzos, sal y pimienta. Mezclá todo hasta que se integren bien los ingredientes. La mezcla debe tener una textura húmeda, pero firme. Si te queda muy líquida, agregá una cucharada extra de harina.
  4. Con las manos, formá pequeñas porciones del tamaño de una hamburguesa y aplanalas un poco para que se cocinen de manera pareja.
  5. Calentá una sartén antiadherente con un chorrito de aceite o spray vegetal. Cociná las rosty a fuego medio durante unos 4 o 5 minutos por lado, hasta que estén bien doradas y crocantes por fuera.
  6. Podés acompañarlas con una cucharada de queso crema, yogur natural o una salsa casera de tomate. También quedan geniales con palta pisada o hummus.
