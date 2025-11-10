Sin azúcar y sin gluten: cómo hacer un budín de limón súper húmedo y esponjoso

Ligero, perfumado y con ese sabor casero que conquista, este budín sin gluten ni azúcar es la prueba de que lo saludable también puede ser delicioso.

Si sos fanático de los postres frescos, suaves y con un toque cítrico, este budín de limón y amapolas tiene todo: es húmedo, liviano, perfumado y no tiene gluten ni azúcar. Una receta ideal para quienes buscan cuidarse sin resignar ese placer de comer algo dulce con el café o el mate.

Lo mejor de todo es que se prepara en pocos minutos, con ingredientes simples que seguramente ya tenés en casa. Es una receta perfecta para para compartir o tener lista en la heladera para cuando tenés antojo de algo dulce.

Este budín tiene ese espíritu de las recetas caseras que pasan de generación en generación, pero con un giro moderno y saludable. Ideal para quienes siguen una alimentación sin gluten o reducen el consumo de azúcar, pero no quieren dejar de darse un gusto.