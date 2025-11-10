Sin azúcar y sin gluten: cómo hacer un budín de limón súper húmedo y esponjoso

Si sos fanático de los postres frescos, suaves y con un toque cítrico, este budín de limón y amapolas tiene todo: es húmedo, liviano, perfumado y no tiene gluten ni azúcar. Una receta ideal para quienes buscan cuidarse sin resignar ese placer de comer algo dulce con el café o el mate.
Lo mejor de todo es que se prepara en pocos minutos, con ingredientes simples que seguramente ya tenés en casa. Es una receta perfecta para para compartir o tener lista en la heladera para cuando tenés antojo de algo dulce.
Este budín tiene ese espíritu de las recetas caseras que pasan de generación en generación, pero con un giro moderno y saludable. Ideal para quienes siguen una alimentación sin gluten o reducen el consumo de azúcar, pero no quieren dejar de darse un gusto.
Ingredientes la preparación
2 huevos
½ taza de yogur (puede ser natural o griego)
¼ taza de aceite neutro (girasol o coco)
Jugo y ralladura de 2 limones
1 taza de harina de arroz
taza de leche en polvo
taza de maicena
1 cucharadita de polvo para hornear
3 cucharadas de edulcorante (ajustá a gusto)
1 o 2 cucharaditas de semillas de amapola (opcional)
Paso a paso para preparar el budín de limón y amapolas sin gluten
En un bowl grande, mezclá los huevos con el edulcorante, el jugo y la ralladura de los limones. Este paso es clave para que el budín tenga ese aroma y sabor bien cítrico.
Agregá el yogur y el aceite, y seguí batiendo hasta que se integren bien todos los ingredientes.
Añadí la harina de arroz, la leche en polvo, la maicena y el polvo para hornear. Si te gusta el toque crujiente y el contraste, sumá también las semillas de amapola. Mezclá hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos.
Verté la mezcla en una budinera apenas aceitada o con papel manteca. Llevá a horno precalentado a 180°C durante 25 a 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga seco.
Una vez cocido, dejalo enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar.
Para el topping
Mezclá 2 cucharadas de queso crema con unas gotitas de esencia de vainilla, un poco de edulcorante y unas gotas de jugo de limón. Untalo sobre el budín frío y, si querés darle un toque más gourmet, espolvoreá con ralladura de limón o algunas semillas de amapola por encima.