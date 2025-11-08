8 de noviembre de 2025 - 11:15

Sin azúcar y sin gluten: cómo hacer unas deliciosas cookies crocantes y húmedas por dentro

Fáciles, rápidas y con ingredientes reales, estas galletas sin gluten ni azúcar son la prueba de que comer rico y saludable no solo es posible, sino también delicioso.

cookies sin gluten
Por Daniela Leiva

En el mundo de las recetas saludables hay una que no puede faltar y es hacer unas buenas cookies, de esas que son crocantes por fuera, húmedas por dentro y que te hacen sentir que estás comiendo algo rico de verdad, sin culpa.

Esta versión se volvió furor en redes, sobre todo porque cumple con todo lo que promete: sin gluten, sin azúcar y lista en minutos. Perfectas para quienes buscan una alternativa más liviana pero no quieren resignar sabor ni textura.

Además, lo mejor de todo es que no necesitás ingredientes raros ni pasos complicados. Con apenas unos pocos productos que probablemente ya tengas en casa, podés preparar una tanda de cookies ideales para acompañar el café, el mate o ese antojo de media tarde.

cookies sin gluten.

Ingredientes para preparar de 8 a 10 cookies medianas

El paso a paso para preparar galletas sin gluten

  1. En un bowl, colocá la mantequilla de maní y el yogur griego. Mezclá bien hasta que quede una crema suave y uniforme.
  2. Agregá la harina de almendras y el endulzante que prefieras. Si querés, podés probar un poquito de la masa antes de hornear para ajustar el dulzor a tu gusto.
  3. Añadí los chocochips sin azúcar y mezclá con una cuchara o espátula hasta que se distribuyan parejo.
  4. Con las manos, formá bolitas del tamaño que prefieras y aplastalas ligeramente sobre una placa con papel manteca o silicona.
  5. En horno tradicional 200°C durante 7 a 9 minutos. En microondas 4 a 5 minutos (controlando que no se pasen) y en airfryer 9 minutos a 190°C, dando vuelta a mitad de cocción para que se doren de ambos lados.
  6. Una vez doradas, dejalas enfriar unos minutos antes de probarlas. Van a quedar crocantes por fuera y húmedas por dentro, como las mejores cookies caseras.

Un consejo: si te gustan más crujientes, dejalas un par de minutos extra en el horno. Y si querés darles un toque distinto, podés sumarles trocitos de nueces o un poco de coco rallado.

