Sin azúcar y sin gluten: cómo hacer unas deliciosas cookies crocantes y húmedas por dentro

En el mundo de las recetas saludables hay una que no puede faltar y es hacer unas buenas cookies, de esas que son crocantes por fuera, húmedas por dentro y que te hacen sentir que estás comiendo algo rico de verdad, sin culpa.
Fáciles, rápidas y con ingredientes reales, estas galletas sin gluten ni azúcar son la prueba de que comer rico y saludable no solo es posible, sino también delicioso.
En el mundo de las recetas saludables hay una que no puede faltar y es hacer unas buenas cookies, de esas que son crocantes por fuera, húmedas por dentro y que te hacen sentir que estás comiendo algo rico de verdad, sin culpa.
Esta versión se volvió furor en redes, sobre todo porque cumple con todo lo que promete: sin gluten, sin azúcar y lista en minutos. Perfectas para quienes buscan una alternativa más liviana pero no quieren resignar sabor ni textura.
Además, lo mejor de todo es que no necesitás ingredientes raros ni pasos complicados. Con apenas unos pocos productos que probablemente ya tengas en casa, podés preparar una tanda de cookies ideales para acompañar el café, el mate o ese antojo de media tarde.
Un consejo: si te gustan más crujientes, dejalas un par de minutos extra en el horno. Y si querés darles un toque distinto, podés sumarles trocitos de nueces o un poco de coco rallado.