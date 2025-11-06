6 de noviembre de 2025 - 15:57

Sin gluten y sin harinas refinadas: cómo hacer 12 deliciosas pepas de coco y dulce de leche

Estas galletas proteicas son livianas, riquísimas y muy fáciles de hacer, ideales para acompañar el mate o el café.

pepas de dulce de lecje
Por Daniela Leiva

Leé además

sin azucar, sin aceite y sin gluten: como hacer una torta de naranja esponjosa y en licuadora

Sin azúcar, sin aceite y sin gluten: cómo hacer una torta de naranja esponjosa y en licuadora

Por Daniela Leiva
sin azucar, sin harina y sin aceite: como hacer galletitas de naranja humedas por dentro y crujientes por fuera

Sin azúcar, sin harina y sin aceite: cómo hacer galletitas de naranja húmedas por dentro y crujientes por fuera

Por Daniela Leiva

Estas galletitas son perfectas para después de entrenar, para la merienda o para acompañar un café sin culpa. Lo mejor es que mantienen todo lo rico de la receta tradicional como la textura tierna por dentro, el borde doradito y el centro dulce— pero con ingredientes más livianos y naturales.

En lugar de harina blanca, se usan harina de coco y harina de avena (o de arroz integral), que aportan fibra y saciedad. Además, se suma proteína en polvo sabor vainilla, que no solo ayuda a que sean más nutritivas, sino que también le da un sabor espectacular.

Otra ventaja es que se preparan rapidísimo: en menos de media hora tenés una docena de pepas listas para disfrutar. No necesitás batidora ni técnicas complicadas; solo un bowl, una cuchara y tus manos. Además, podés guardarlas en un frasco hermético y se mantienen perfectas varios días, listas para ese antojo dulce que aparece entre comidas.

Ingredientes para preparar 12 pepas de dulce de leche y coco

  • 40 g de harina de coco
  • 40 g de harina de avena o de arroz integral
  • 30 g de proteína en polvo sabor vainilla (o podés usar leche en polvo descremada)
  • 2 huevos
  • Edulcorante apto cocción (opcional, según tu gusto)
  • 8 g de polvo para hornear
  • Dulce de leche sin azúcar (cantidad necesaria)
  • Coco rallado (cantidad necesaria)
  • Aporte nutricional de toda la receta:* 673 kcal, 29 g de hidratos, 41 g de proteínas y 43 g de grasas saludables
    pepas sin TACC y dulce de leche (3).jpg

El paso a paso para hacer las galletitas saludables

  1. En un bowl, colocá los huevos, la harina de coco, la de avena, la proteína (o leche en polvo), el polvo de hornear y el edulcorante si decidís usarlo.
  2. Mezclá con cuchara o con las manos hasta obtener una masa firme, similar a una plastilina. Si está muy seca, podés agregar una cucharadita de agua o leche.
  3. Dividí la masa en 12 porciones y formá bolitas del mismo tamaño.
  4. Pasá cada una por coco rallado para cubrirlas levemente.
  5. Acomodalas en una placa con papel manteca o silicona y, con el dedo pulgar, hacé una pequeña hendidura en el centro.
  6. Llevá al horno precalentado a 200 °C durante 10 a 15 minutos, hasta que se vean doradas.
  7. Retirá, rellená cada pepa con una cucharadita de dulce de leche sin azúcar, y volvé al horno por 2 o 3 minutos más, solo para que el dulce se funda.
  8. Dejalas enfriar, guardalas en un frasco y disfrutalas cuando quieras.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin gluten y sin aceite: como hacer un delicioso y esponjoso budin marmolado

Sin gluten y sin aceite: cómo hacer un delicioso y esponjoso budín marmolado

Por Daniela Leiva
listo en 5 minutos: este pan sin gluten en sarten es ideal para un desayuno liviano

Listo en 5 minutos: este pan sin gluten en sartén es ideal para un desayuno liviano

Por Andrés Aguilera
Con pocos pasos, se obtiene una receta nutritiva, económica y perfecta para toda la familia.

Receta fresca y saludable: cómo hacer un budín de calabaza y zanahoria sin gluten para 4 personas

Por Lucas Vasquez
que hacer si rompiste un espejo: la nueva moda de reciclar en casa para deshacerte de la mala suerte

Qué hacer si rompiste un espejo: la nueva moda de reciclar en casa para deshacerte de la mala suerte

Por Redacción