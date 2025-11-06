Sin gluten y sin harinas refinadas: cómo hacer 12 deliciosas pepas de coco y dulce de leche

Estas galletas proteicas son livianas, riquísimas y muy fáciles de hacer, ideales para acompañar el mate o el café.

Si sos fan de las pepas, la versión saludable de las clásicas galletas te va a encantar. Las pepas proteicas de coco y dulce de leche son una opción ideal para quienes quieren darse un gusto dulce sin caer en las harinas refinadas, porque son sin gluten y están llenas de proteína.

Estas galletitas son perfectas para después de entrenar, para la merienda o para acompañar un café sin culpa. Lo mejor es que mantienen todo lo rico de la receta tradicional como la textura tierna por dentro, el borde doradito y el centro dulce— pero con ingredientes más livianos y naturales.

En lugar de harina blanca, se usan harina de coco y harina de avena (o de arroz integral), que aportan fibra y saciedad. Además, se suma proteína en polvo sabor vainilla, que no solo ayuda a que sean más nutritivas, sino que también le da un sabor espectacular.

Otra ventaja es que se preparan rapidísimo: en menos de media hora tenés una docena de pepas listas para disfrutar. No necesitás batidora ni técnicas complicadas; solo un bowl, una cuchara y tus manos. Además, podés guardarlas en un frasco hermético y se mantienen perfectas varios días, listas para ese antojo dulce que aparece entre comidas.