Cómo hacer un pan nube sin harina: suave, esponjoso y solo con 3 ingredientes

Cuando pensamos en pan, automáticamente se nos viene a la cabeza la harina, la levadura y largas esperas de levado. Pero el universo de la cocina saludable nos sigue sorprendiendo con alternativas prácticas, como el pan keto, en este caso la baguette nube.
No hay dudas de se puede disfrutar de una versión esponjosa y deliciosa sin harinas, sin carbohidratos y, lo mejor de todo, con apenas tres ingredientes que seguramente ya tenés en la heladera.
Este tipo de pan se hizo popular entre quienes siguen la dieta cetogénica, pero rápidamente se ganó un lugar en la cocina de muchos que simplemente buscan recetas fáciles, rápidas y sin complicaciones.
Su base de huevos y queso crema que, combinados, logran una textura aireada, liviana y con un sabor suave que acompaña a la perfección cualquier relleno. Ideal para preparar sándwiches, para servir en una picada o incluso como acompañamiento de una ensalada fresca.
Lo más tentador de esta receta es que no requiere experiencia previa en panadería ni utensilios sofisticados. En menos de media hora podés tener un pan listo para disfrutar, recién salido del horno, dorado por fuera y esponjoso por dentro.