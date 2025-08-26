Cómo hacer un pan nube sin harina: suave, esponjoso y solo con 3 ingredientes

La baguette nube es una de esas recetas saludable, rápida de preparar y que permite diferentes variantes, ideal para un sándwich.

Cuando pensamos en pan, automáticamente se nos viene a la cabeza la harina, la levadura y largas esperas de levado. Pero el universo de la cocina saludable nos sigue sorprendiendo con alternativas prácticas, como el pan keto, en este caso la baguette nube.

No hay dudas de se puede disfrutar de una versión esponjosa y deliciosa sin harinas, sin carbohidratos y, lo mejor de todo, con apenas tres ingredientes que seguramente ya tenés en la heladera.

Este tipo de pan se hizo popular entre quienes siguen la dieta cetogénica, pero rápidamente se ganó un lugar en la cocina de muchos que simplemente buscan recetas fáciles, rápidas y sin complicaciones.

pan nube (1) Su base de huevos y queso crema que, combinados, logran una textura aireada, liviana y con un sabor suave que acompaña a la perfección cualquier relleno. Ideal para preparar sándwiches, para servir en una picada o incluso como acompañamiento de una ensalada fresca.

Lo más tentador de esta receta es que no requiere experiencia previa en panadería ni utensilios sofisticados. En menos de media hora podés tener un pan listo para disfrutar, recién salido del horno, dorado por fuera y esponjoso por dentro.

Ingredientes para hacer 1 pan tipo baguette nube 3 huevos

3 cucharadas de queso crema light

Sal a gusto Paso a paso para preparar el pan nube para sándwich Separá las claras de las yemas en dos recipientes diferentes. Este detalle es clave, porque las claras montadas son las que le van a dar esa textura esponjosa y ligera al pan. Con una batidora eléctrica (o a mano, si tenés paciencia y energía), batí las claras con una pizca de sal hasta que estén firmes, es decir, hasta que se formen picos que no se bajen. En otro recipiente, uní las yemas con el queso crema hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. No hace falta batir demasiado, solo integrar bien. Sumá de a poco las claras montadas a la mezcla de yemas y queso crema. Hacelo con una espátula y movimientos envolventes, para no perder el aire que le dará la textura especial al pan. Forrá un molde de budín con papel manteca y verté la preparación. Llevá al horno precalentado a 200 °C y cociná hasta que esté dorado y firme al tacto, aproximadamente unos 20 minutos. Dejá entibiar unos minutos, desmoldá y ya está listo para cortar. Podés usarlo como base de un sándwich, tostarlo con un poco de manteca o acompañarlo con lo que más te guste. pan nube (2)