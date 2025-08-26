26 de agosto de 2025 - 10:47

Cuál es el tipo de pan más saludable

Los alimentos que elegimos afectan nuestra salud; la ciencia demuestra que elegir el pan adecuado potencia la nutrición y el bienestar.

Elegir pan integral mejora salud, nutrición y bienestar según la ciencia actual.

Elegir pan integral mejora salud, nutrición y bienestar según la ciencia actual.

Foto:

Por Andrés Aguilera

Leé además

Los alimentos estudiados por la ciencia muestran beneficios clave para la salud.

La semilla que acelera el metabolismo y ayuda a controlar el peso

Por Andrés Aguilera
5 alimentos que nunca deberias guardar en la puerta de la heladera y es un error de todos los dias

5 alimentos que nunca deberías guardar en la puerta de la heladera y es un error de todos los días

Por Redacción

El consumo regular de ciertos tipos de pan puede afectar la salud cardiovascular, la glucosa en sangre y la digestión. La ciencia respalda que los panes integrales contienen mayor cantidad de fibra, vitaminas y minerales, lo que favorece la nutrición y el bienestar intestinal. Además, los granos enteros ayudan a reducir el colesterol y estabilizar el azúcar, mientras que los panes refinados pueden generar picos de glucosa y aumentar el riesgo de sobrepeso.

image
Elegir pan integral mejora salud, nutrici&oacute;n y bienestar seg&uacute;n la ciencia actual.

Elegir pan integral mejora salud, nutrición y bienestar según la ciencia actual.

El pan integral: el más recomendado para la salud

El pan que se considera más saludable es el pan integral, hecho con harina integral que conserva todas las partes del grano: salvado, germen y endospermo. Esta composición asegura un alto contenido de fibra, antioxidantes, vitaminas del grupo B y minerales como magnesio y hierro, fundamentales para la salud general. La ciencia confirma que incluir pan integral en la dieta diaria ayuda a mejorar la digestión, controlar el peso y proteger el corazón, convirtiéndolo en un alimento clave para el bienestar.

image
Elegir pan integral mejora salud, nutrici&oacute;n y bienestar seg&uacute;n la ciencia actual.

Elegir pan integral mejora salud, nutrición y bienestar según la ciencia actual.

Además del tipo de harina, la lista de ingredientes y la presencia de aditivos influye en la nutrición. Evitar panes con exceso de azúcares, grasas trans o conservantes mejora la salud y respalda un estilo de vida equilibrado. Incorporar pan integral casero o de buena calidad es la opción más recomendable según la ciencia nutricional, ya que permite controlar los ingredientes y optimizar el aporte de nutrientes esenciales.

Seleccionar el tipo de pan adecuado es un paso simple pero poderoso para mejorar la salud, optimizar la nutrición y aumentar el bienestar general. La ciencia respalda que los alimentos integrales, especialmente el pan integral, tienen un impacto positivo en la digestión, el metabolismo y la prevención de enfermedades crónicas, convirtiéndose en un aliado diario para una vida saludable.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En los tres laboratorios de la Dirección de Fiscalización y Control verifican la seguridad de toda la producción. | Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Seguridad: así se controlan los alimentos industrializados que salen al mercado en Mendoza

Por Verónica De Vita
Hay alimentos que pueden cambiar tu salud.

Arándanos todos los días: esto es lo que realmente pasa en tu cuerpo

Por Andrés Aguilera
Un informe de Coninagro revela cuántos kilos de asado se pueden comprar con un salario promedio

Cuántos kilos de asado se pueden comprar con un salario promedio

Por Sandra Conte
Contar hasta 5 es un mito que dura hasta la actualidad, pero levantar la comida y comerla puede generar un cambio en el bienestar.

Adiós al mito: la verdad detrás de levantar comida del piso antes de los 5 segundos

Por Redacción