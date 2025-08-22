22 de agosto de 2025 - 11:37

Arándanos todos los días: esto es lo que realmente pasa en tu cuerpo

Comer arándanos a diario puede transformar tu salud. Descubrí beneficios, riesgos y el rol de los superalimentos, la nutrición, la salud y la alimentación

Hay alimentos que pueden cambiar tu salud.

Por Andrés Aguilera

En Argentina y el mundo, la producción y el consumo de arándanos crecen sin parar. Lo que antes era un lujo, hoy es parte de la canasta básica saludable. Sin embargo, conviene analizar con detalle qué le aportan realmente a tu salud y si comerlos a diario es tan recomendable como parece.

Los beneficios de comer arándanos a diario

Los superalimentos como los arándanos destacan por su contenido en antioxidantes, vitaminas y minerales. Consumirlos a diario puede mejorar la salud cardiovascular, proteger el cerebro y fortalecer el sistema inmune. Estudios recientes comprobaron que ayudan a reducir los factores de riesgo del síndrome metabólico, mejoran la memoria y colaboran en la recuperación tras el ejercicio.

Desde el punto de vista de la nutrición, 100 gramos de arándanos apenas aportan 42 calorías, pero contienen vitamina C, potasio y fibra, un combo ideal para la alimentación diaria. Además, sus antocianinas son las responsables de combatir el estrés oxidativo, lo que se traduce en una mejor calidad de vida.

Los riesgos de comerlos en exceso

Aunque su fama de superalimentos los pinta casi perfectos, no todo es positivo. Comer arándanos a diario puede exponer a un exceso de pesticidas si no son orgánicos. Según estudios internacionales, los convencionales suelen contener residuos químicos, lo que representa un riesgo para la salud.

Otro punto a considerar es la alimentación equilibrada: una dieta no puede depender únicamente de un alimento, por más que aporte grandes beneficios a la nutrición. El exceso también puede provocar malestares digestivos como hinchazón o diarrea. Por eso, los especialistas recomiendan consumir entre 75 y 100 gramos diarios, no más.

El lado ambiental y económico

Más allá de la salud, el auge de los arándanos trae consecuencias. Importar frutas desde Sudamérica en invierno aumenta la huella de carbono y afecta la sostenibilidad de nuestra alimentación. Además, la producción intensiva requiere grandes cantidades de agua.

Frente a esto, la mejor opción es elegir arándanos locales, de temporada y, si es posible, orgánicos. De esta forma cuidás tu nutrición, evitás químicos y apoyás un modelo más amigable con el medioambiente. Incluso podés cultivarlos en casa si tenés jardín.

Los arándanos son un aporte valioso dentro de la alimentación diaria: bajos en calorías, ricos en antioxidantes y aliados de la salud. Sin embargo, como todo en la nutrición, la clave está en el equilibrio. Disfrutalos especialmente en temporada, optá por versiones orgánicas y no abuses de ellos. Así aprovecharás al máximo los beneficios de uno de los superalimentos más populares del mundo.

