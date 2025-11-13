13 de noviembre de 2025 - 13:09

Ni blanco, ni negro: los colores que usan las personas con baja autoestima

La psicología del color indicó que cuatro colores son los que suelen elegir para vestir las personas con baja autoestima.

Estos son los colores asociados a la baja autoestima, según la psicología del color.

Estos son los colores asociados a la baja autoestima, según la psicología del color.

La elección de colores no siempre es casual. Investigaciones en psicología del color afirman que cuando estamos tristes, solemos inclinarnos por tonalidades específicas que reflejan nuestro ánimo. Además, esto también sucede con el resto de las emociones, por lo que los estudios han adquirido veracidad al constratar los mismos comportamientos con distintas sensaciones.

Estos son los colores asociados a la baja autoestima, según la psicología del color.

Estos son los colores asociados a la baja autoestima, según la psicología del color.

Los colores oscuros y apagados están asociados a estados emocionales bajos. El verde, gris y azul oscuro son los más elegidos por personas que atraviesan momentos difíciles. Observar estos detalles puede ser el primer paso para detectar un bajón anímico y buscar acompañamiento.

Los colores que podrían indicar que estás triste sin que lo sepas

Las investigaciones o aportes de especialistas sobre la personalidad indican que los colores que suelen relacionarse con baja autoestima o cambios de humor son los de tonos oscuros, como el verde y el azul. También el marrón y el gris, que suele asociarse como el color neutro entre la felicidad y la tristeza.

Estos son los colores asociados a la baja autoestima, según la psicología del color.

Estos son los colores asociados a la baja autoestima, según la psicología del color.

  • Gris: apatía, desánimo, desconexión.
  • Verde oscuro: encierro, duelo, autoexclusión.
  • Azul oscuro: nostalgia, melancolía.
  • Marrón: falta de energía, rutina emocional.

Los expertos recomiendan sumar colores cálidos como el amarillo o el naranja para mejorar el estado de ánimo. Cambiar lo que vestimos también puede impactar en cómo nos sentimos.

