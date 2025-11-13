Ni blanco, ni negro: los colores que usan las personas con baja autoestima

La psicología del color indicó que cuatro colores son los que suelen elegir para vestir las personas con baja autoestima.

El color es un recurso clave en la decoración de interiores y puede transformar por completo la percepción de un espacio. Algunos tonos generan amplitud y luminosidad, mientras que otros producen el efecto contrario. Además, suelen decir mucho de las personas, dependiendo que tonalidades elijan para vestirse.

La elección de colores no siempre es casual. Investigaciones en psicología del color afirman que cuando estamos tristes, solemos inclinarnos por tonalidades específicas que reflejan nuestro ánimo. Además, esto también sucede con el resto de las emociones, por lo que los estudios han adquirido veracidad al constratar los mismos comportamientos con distintas sensaciones.

Los colores oscuros y apagados están asociados a estados emocionales bajos. El verde, gris y azul oscuro son los más elegidos por personas que atraviesan momentos difíciles. Observar estos detalles puede ser el primer paso para detectar un bajón anímico y buscar acompañamiento.

Los colores que podrían indicar que estás triste sin que lo sepas Las investigaciones o aportes de especialistas sobre la personalidad indican que los colores que suelen relacionarse con baja autoestima o cambios de humor son los de tonos oscuros, como el verde y el azul. También el marrón y el gris, que suele asociarse como el color neutro entre la felicidad y la tristeza.

Gris : apatía, desánimo, desconexión.

: apatía, desánimo, desconexión. Verde oscuro : encierro, duelo, autoexclusión.

: encierro, duelo, autoexclusión. Azul oscuro : nostalgia, melancolía.

: nostalgia, melancolía. Marrón: falta de energía, rutina emocional. Los expertos recomiendan sumar colores cálidos como el amarillo o el naranja para mejorar el estado de ánimo. Cambiar lo que vestimos también puede impactar en cómo nos sentimos.