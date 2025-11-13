13 de noviembre de 2025 - 08:41

Tortitas de avena y banana: sin harina, sin azúcar y listas en solo 5 minutos

Una de las recetas más simples y rápidas de comida saludable, con pocos ingredientes y alto valor en nutrición, ideal para el desayuno o la merienda.

Recetas fáciles de comida sana con ingredientes naturales y mucha nutrición.

Por Ignacio Alvarado

Dentro del mundo de las recetas express, esta se destaca por su simplicidad y por cómo combina sabor y salud. Perfectas para un desayuno energético o una merienda natural, las tortitas ofrecen una buena fuente de fibra, potasio y proteínas vegetales, gracias a su mezcla equilibrada de ingredientes.

Recetas fáciles de comida sana con ingredientes naturales y mucha nutrición.

Ingredientes

  • 1 banana madura

  • 4 cucharadas de avena (podés usar instantánea o tradicional)

  • 1 huevo

  • (Opcional) esencia de vainilla, canela o trocitos de chocolate sin azúcar

    Recetas fáciles de comida sana con ingredientes naturales y mucha nutrición.

Con solo tres ingredientes principales, esta es una de las recetas más simples y versátiles. Además, su combinación aporta una excelente dosis de nutrición: la banana ofrece energía natural, la avena mejora la digestión y el huevo agrega proteínas de alta calidad, lo que convierte a esta comida en una opción ideal para cualquier momento del día.

Paso a paso

  • Pisá bien la banana con un tenedor hasta que quede un puré suave.

  • Agregá el huevo y la avena, mezclando hasta integrar todos los ingredientes.

  • Si querés, sumá canela o esencia de vainilla para potenciar el sabor.

  • En una sartén antiadherente, colocá pequeñas porciones de mezcla y cociná 1 o 2 minutos por lado.

  • Serví las tortitas tibias, acompañadas con miel, yogur o frutas frescas.

Estas recetas de comida saludable no solo son fáciles y rápidas, sino que también cuidan la nutrición sin sacrificar el sabor. Con pocos ingredientes, podés lograr un resultado delicioso y liviano, ideal para cualquier persona que busque comer bien sin complicarse.

