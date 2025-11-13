Tortitas de avena y banana: sin harina, sin azúcar y listas en solo 5 minutos

Dentro del mundo de las recetas express, esta se destaca por su simplicidad y por cómo combina sabor y salud. Perfectas para un desayuno energético o una merienda natural, las tortitas ofrecen una buena fuente de fibra, potasio y proteínas vegetales, gracias a su mezcla equilibrada de ingredientes.
Ingredientes
1 banana madura
4 cucharadas de avena (podés usar instantánea o tradicional)
1 huevo
(Opcional) esencia de vainilla, canela o trocitos de chocolate sin azúcar
Con solo tres ingredientes principales, esta es una de las recetas más simples y versátiles. Además, su combinación aporta una excelente dosis de nutrición: la banana ofrece energía natural, la avena mejora la digestión y el huevo agrega proteínas de alta calidad, lo que convierte a esta comida en una opción ideal para cualquier momento del día.
Paso a paso
Pisá bien la banana con un tenedor hasta que quede un puré suave.
Agregá el huevo y la avena, mezclando hasta integrar todos los ingredientes.
Si querés, sumá canela o esencia de vainilla para potenciar el sabor.
En una sartén antiadherente, colocá pequeñas porciones de mezcla y cociná 1 o 2 minutos por lado.
Serví las tortitas tibias, acompañadas con miel, yogur o frutas frescas.
Estas recetas de comida saludable no solo son fáciles y rápidas, sino que también cuidan la nutrición sin sacrificar el sabor. Con pocos ingredientes, podés lograr un resultado delicioso y liviano, ideal para cualquier persona que busque comer bien sin complicarse.