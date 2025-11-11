11 de noviembre de 2025 - 13:25

Sin harina: cómo hacer un esponjoso, liviano y aireado pan nube en simples pasos

Solo con 4 ingredientes, podrás elaborar un pan sin gluten, ideal para quienes buscan una alternativa sin harinas y baja en carbohidratos.

pan nube
Por Daniela Leiva

Hay recetas que sorprenden desde el primer bocado, y esta es una de ellas. El pan nube es una de esas preparaciones que parecen magia: liviana, aireada y tan suave que literalmente se deshace en la boca. Ideal para quienes buscan una alternativa sin harinas, sin gluten y baja en carbohidratos.

Perfecto para el desayuno, la merienda o incluso como base de un sándwich liviano, este pan se adapta a todo. Podés hacerlo dulce o salado, según los ingredientes con los que lo acompañes.

Queda increíble con palta y huevo, pero también con mermelada sin azúcar o un poco de dulce de leche. Su textura es esponjosa, casi como una nube dorada que sale del horno lista para tentarte.

Además, se prepara con solo tres ingredientes básicos y un par de pasos simples. No hace falta experiencia en panadería, ni amasar, ni esperar a que leve. En menos de media hora, tenés un pan saludable, sin harinas y con una presentación que parece de pastelería.

pan nube1

Ingredientes para preparar el pan nube

  • 3 huevos grandes
  • 3 cucharadas de queso crema o yogur griego
  • ½ cucharadita de polvo de hornear
  • Pizca de sal
  • (Opcional) 1 cucharadita de miel o endulzante para una versión dulce

El paso a paso para la mejor versión del pan sin harina

  1. Colocá las claras en un bowl limpio y seco (este detalle es importante para que monten bien) y reservá las yemas aparte.
  2. Agregá el polvo de hornear y comenzá a batir hasta lograr el famoso punto nieve, es decir, que queden firmes y blancas, formando picos. Este paso es clave para conseguir esa textura liviana que hace que el pan parezca una nube.
  3. En otro recipiente, mezclá las yemas con el queso crema o el yogur griego. Batí hasta que quede una crema lisa, sin grumos. Si querés una versión dulce, este es el momento para sumar la miel o el endulzante.
  4. Agregá las claras a la mezcla de yemas de a poco, con movimientos envolventes para no perder el aire. El secreto está en mezclar con suavidad: no se trata de batir, sino de integrar.
  5. Colocá cucharadas de la mezcla sobre una placa con papel manteca, formando discos del tamaño que prefieras. Llevá a horno precalentado a 160 °C durante unos 25 minutos, o hasta que estén dorados por encima y firmes al tacto.
    pan nube (1)
