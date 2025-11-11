Sin harina: cómo hacer un esponjoso, liviano y aireado pan nube en simples pasos

Solo con 4 ingredientes, podrás elaborar un pan sin gluten, ideal para quienes buscan una alternativa sin harinas y baja en carbohidratos.

Hay recetas que sorprenden desde el primer bocado, y esta es una de ellas. El pan nube es una de esas preparaciones que parecen magia: liviana, aireada y tan suave que literalmente se deshace en la boca. Ideal para quienes buscan una alternativa sin harinas, sin gluten y baja en carbohidratos.

Perfecto para el desayuno, la merienda o incluso como base de un sándwich liviano, este pan se adapta a todo. Podés hacerlo dulce o salado, según los ingredientes con los que lo acompañes.

Queda increíble con palta y huevo, pero también con mermelada sin azúcar o un poco de dulce de leche. Su textura es esponjosa, casi como una nube dorada que sale del horno lista para tentarte.

Además, se prepara con solo tres ingredientes básicos y un par de pasos simples. No hace falta experiencia en panadería, ni amasar, ni esperar a que leve. En menos de media hora, tenés un pan saludable, sin harinas y con una presentación que parece de pastelería.