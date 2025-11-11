Volkswagen Amarok: el precio de la pick-up más potente y equipada de Argentina en noviembre 2025

Desde su lanzamiento, la Volkswagen Amarok evolucionó al ritmo de los autos modernos, mejorando su equipamiento y estética sin perder su esencia robusta. Su frente imponente, llantas de gran tamaño y líneas definidas reflejan el ADN inconfundible de los autos Volkswagen que dominan el mercado en Argentina.
El auto destaca por su versatilidad. Gracias a su tracción integral y motores de alto desempeño, la Amarok es una herramienta de trabajo confiable y un vehículo familiar cómodo, reafirmando su posición entre los autos utilitarios más completos de Argentina.
En el interior, la Volkswagen Amarok ofrece materiales de alta calidad y un diseño moderno, combinando robustez y elegancia. Este auto Volkswagen logra un equilibrio perfecto entre tecnología y confort, consolidando su lugar entre los autos más sofisticados del segmento.
Estos precios corresponden a las versiones oficiales del auto Volkswagen en Argentina, aunque pueden variar según el concesionario y la región.
Características destacadas de la Volkswagen Amarok
La Volkswagen Amarok ofrece motores 2.0 TDi de 180 CV y V6 de 258 CV, con transmisiones automáticas de 8 velocidades y tracción 4x4. Estas prestaciones colocan a este auto Volkswagen entre los autos más potentes y confiables de Argentina.
En seguridad, el auto incorpora seis airbags, control de estabilidad, asistente de carril y alerta de colisión, reforzando su estatus entre los autos más seguros de la automotriz Volkswagen en Argentina.
Su diseño exterior combina elegancia y robustez, con faros LED, llantas diamantadas y detalles Black Style, atributos que hacen de este auto Volkswagen una referencia entre los autos utilitarios del país.
El interior de la Amarok ofrece climatizador bizona, tapizados premium, cámara 360° y un sistema multimedia avanzado, garantizando comodidad en cada trayecto.
Con su capacidad de carga destacada y su equipamiento de alta gama, la Volkswagen Amarok se reafirma como un auto icónico de Argentina, ideal para quienes buscan potencia, tecnología y distinción en un solo vehículo.