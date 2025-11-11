11 de noviembre de 2025 - 13:00

Volkswagen Amarok: el precio de la pick-up más potente y equipada de Argentina en noviembre 2025

La Volkswagen Amarok se consolida en Argentina como la pick-up más potente, tecnológica y confiable entre los autos de la marca Volkswagen.

Volkswagen Amarok: el precio de la pick-up más potente y equipada de Argentina en noviembre 2025

Volkswagen Amarok: el precio de la pick-up más potente y equipada de Argentina en noviembre 2025

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

cual es el impactante precio del volkswagen tera en noviembre 2025

Cuál es el impactante precio del Volkswagen Tera en noviembre 2025

Por Andrés Aguilera
Volkswagen Taos: el precio de la SUV más buscada en Argentina en noviembre 2025

Volkswagen Taos: el precio de la SUV más buscada en Argentina en noviembre 2025

Por Ignacio Alvarado

Desde su lanzamiento, la Volkswagen Amarok evolucionó al ritmo de los autos modernos, mejorando su equipamiento y estética sin perder su esencia robusta. Su frente imponente, llantas de gran tamaño y líneas definidas reflejan el ADN inconfundible de los autos Volkswagen que dominan el mercado en Argentina.

image
Volkswagen Amarok: el precio de la pick-up m&aacute;s potente y equipada de Argentina en noviembre 2025

Volkswagen Amarok: el precio de la pick-up más potente y equipada de Argentina en noviembre 2025

El auto destaca por su versatilidad. Gracias a su tracción integral y motores de alto desempeño, la Amarok es una herramienta de trabajo confiable y un vehículo familiar cómodo, reafirmando su posición entre los autos utilitarios más completos de Argentina.

En el interior, la Volkswagen Amarok ofrece materiales de alta calidad y un diseño moderno, combinando robustez y elegancia. Este auto Volkswagen logra un equilibrio perfecto entre tecnología y confort, consolidando su lugar entre los autos más sofisticados del segmento.

Precio de la Volkswagen Amarok en noviembre 2025

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Trend G2: $49.308.500

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2: $54.711.300

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2 AT: $59.725.400

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x4 Trend G2: $57.109.200

  • D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Extreme G2 258 CV: $88.730.100

  • D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Black Style G2 258 CV: $89.006.400

    image
    Volkswagen Amarok: el precio de la pick-up m&aacute;s potente y equipada de Argentina en noviembre 2025

    Volkswagen Amarok: el precio de la pick-up más potente y equipada de Argentina en noviembre 2025

Estos precios corresponden a las versiones oficiales del auto Volkswagen en Argentina, aunque pueden variar según el concesionario y la región.

Características destacadas de la Volkswagen Amarok

La Volkswagen Amarok ofrece motores 2.0 TDi de 180 CV y V6 de 258 CV, con transmisiones automáticas de 8 velocidades y tracción 4x4. Estas prestaciones colocan a este auto Volkswagen entre los autos más potentes y confiables de Argentina.

En seguridad, el auto incorpora seis airbags, control de estabilidad, asistente de carril y alerta de colisión, reforzando su estatus entre los autos más seguros de la automotriz Volkswagen en Argentina.

image
Volkswagen Amarok: el precio de la pick-up m&aacute;s potente y equipada de Argentina en noviembre 2025

Volkswagen Amarok: el precio de la pick-up más potente y equipada de Argentina en noviembre 2025

Su diseño exterior combina elegancia y robustez, con faros LED, llantas diamantadas y detalles Black Style, atributos que hacen de este auto Volkswagen una referencia entre los autos utilitarios del país.

El interior de la Amarok ofrece climatizador bizona, tapizados premium, cámara 360° y un sistema multimedia avanzado, garantizando comodidad en cada trayecto.

image
Volkswagen Amarok: el precio de la pick-up m&aacute;s potente y equipada de Argentina en noviembre 2025

Volkswagen Amarok: el precio de la pick-up más potente y equipada de Argentina en noviembre 2025

Con su capacidad de carga destacada y su equipamiento de alta gama, la Volkswagen Amarok se reafirma como un auto icónico de Argentina, ideal para quienes buscan potencia, tecnología y distinción en un solo vehículo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

cual es el inesperado precio del volkswagen polo en noviembre 2025

Cuál es el inesperado precio del Volkswagen Polo en noviembre 2025

Por Andrés Aguilera
sin harina: como hacer un esponjoso, liviano y aireado pan nube en simples pasos

Sin harina: cómo hacer un esponjoso, liviano y aireado pan nube en simples pasos

Por Daniela Leiva
las cintas de casette antiguas valen oro hoy en dia: si tenes una, practicamente podes comprar un celular nuevo

Las cintas de casette antiguas valen oro hoy en día: si tenés una, prácticamente podés comprar un celular nuevo

Por Andrés Aguilera
El truco de las abuelas para mantener la casa fresca sin aire acondicionado combina hogar, energía, verano y ahorro en una solución natural y efectiva.

El truco olvidado de las abuelas para mantener la casa fría sin gastar en aire acondicionado

Por Ignacio Alvarado