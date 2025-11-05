Cuál es el inesperado precio del Volkswagen Polo en noviembre 2025

El Volkswagen Polo 0 km, uno de los autos más patentados de Argentina, llega a con noviembre de 2025 precios actualizados y una gama que combina tecnología, seguridad y eficiencia. Este modelo se consolida como un referente entre los hatchbacks compactos, con versiones que cubren desde el uso urbano hasta el manejo deportivo.
Precios del Volkswagen Polo en noviembre 2025
Luego del ajuste aplicado por la terminal, los valores del
Volkswagen Polo en Argentina se mantienen similares a los de octubre:
Polo Track MSI: $33.030.200
Polo Comfortline 170 TSI AT: $38.482.700
Polo Highline 170 TSI AT: $41.626.100
Polo GTS 250 TSI AT: $48.517.200
Con más de
18.000 unidades patentadas en lo que va del año, el Polo continúa entre los modelos más elegidos por los argentinos, según datos de ACARA.
Precio del Volkswagen Polo en noviembre 2025 (2)
Versiones y equipamiento
El
Polo Track MSI es la opción de entrada a gama, impulsada por un motor 1.6 naftero de 110 CV y 155 Nm, con caja manual de cinco velocidades.
A pesar de su enfoque urbano, mantiene un completo
equipamiento de seguridad, con cuatro airbags, ABS y control de estabilidad (ESP).
El
Polo Comfortline 170 TSI AT incorpora un motor 1.0 turbo con 170 CV y caja automática Tiptronic, ofreciendo un equilibrio entre prestaciones y confort.
Suma
llantas de aleación, climatizador automático, cámara de retroceso y una pantalla táctil de 10” compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.
Por su parte, el
Highline 170 TSI AT agrega detalles premium, como cargador inalámbrico, sensores delanteros y traseros, faros full LED y encendido sin llave.
Precio del Volkswagen Polo en noviembre 2025 (1)
El tope de gama es el
Polo GTS 250 TSI AT, con motor 1.4 turbo de 250 CV, caja DSG de siete marchas, butacas deportivas, volante multifunción en cuero y diseño exterior exclusivo con detalles en rojo. Diseño y conectividad
Importado desde
Brasil, el Volkswagen Polo 2025 mantiene un diseño moderno con líneas afiladas, parrilla rediseñada y ópticas LED.
Su interior destaca por la
ergonomía, la calidad de materiales y el completo sistema multimedia VW Play, que sigue la tendencia tecnológica del año. Datos clave Volkswagen Polo Precio: desde $33.030.200
Motores: 1.6 / 1.0 turbo / 1.4 turbo
Transmisión: manual o automática Tiptronic / DSG
Seguridad: 4 airbags, ESP, asistente en pendientes
Equipamiento: pantalla táctil 10”, Android Auto / CarPlay
Origen: Brasil
Con diseño renovado, seguridad destacada y opciones para todos los perfiles, el
Volkswagen Polo 2025 reafirma su posición como el hatchback más equilibrado y competitivo del mercado argentino.