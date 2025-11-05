5 de noviembre de 2025 - 12:41

Cuál es el inesperado precio del Volkswagen Polo en noviembre 2025

Autos. El hatchback de Volkswagen fabricado en Brasil mantiene su liderazgo en ventas y suma mejoras en confort y tecnología.

Precio del Volkswagen Polo en noviembre 2025 (3)
Por Andrés Aguilera

El Volkswagen Polo 0 km, uno de los autos más patentados de Argentina, llega a noviembre de 2025 con precios actualizados y una gama que combina tecnología, seguridad y eficiencia. Este modelo se consolida como un referente entre los hatchbacks compactos, con versiones que cubren desde el uso urbano hasta el manejo deportivo.

Precios del Volkswagen Polo en noviembre 2025

Luego del ajuste aplicado por la terminal, los valores del Volkswagen Polo en Argentina se mantienen similares a los de octubre:

  • Polo Track MSI: $33.030.200

  • Polo Comfortline 170 TSI AT: $38.482.700

  • Polo Highline 170 TSI AT: $41.626.100

  • Polo GTS 250 TSI AT: $48.517.200

Con más de 18.000 unidades patentadas en lo que va del año, el Polo continúa entre los modelos más elegidos por los argentinos, según datos de ACARA.

Precio del Volkswagen Polo en noviembre 2025 (2)

Versiones y equipamiento

El Polo Track MSI es la opción de entrada a gama, impulsada por un motor 1.6 naftero de 110 CV y 155 Nm, con caja manual de cinco velocidades.

A pesar de su enfoque urbano, mantiene un completo equipamiento de seguridad, con cuatro airbags, ABS y control de estabilidad (ESP).

El Polo Comfortline 170 TSI AT incorpora un motor 1.0 turbo con 170 CV y caja automática Tiptronic, ofreciendo un equilibrio entre prestaciones y confort.

Suma llantas de aleación, climatizador automático, cámara de retroceso y una pantalla táctil de 10” compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Por su parte, el Highline 170 TSI AT agrega detalles premium, como cargador inalámbrico, sensores delanteros y traseros, faros full LED y encendido sin llave.

Precio del Volkswagen Polo en noviembre 2025 (1)

El tope de gama es el Polo GTS 250 TSI AT, con motor 1.4 turbo de 250 CV, caja DSG de siete marchas, butacas deportivas, volante multifunción en cuero y diseño exterior exclusivo con detalles en rojo.

Diseño y conectividad

Importado desde Brasil, el Volkswagen Polo 2025 mantiene un diseño moderno con líneas afiladas, parrilla rediseñada y ópticas LED.

Su interior destaca por la ergonomía, la calidad de materiales y el completo sistema multimedia VW Play, que sigue la tendencia tecnológica del año.

Datos clave Volkswagen Polo

  • Precio: desde $33.030.200

  • Motores: 1.6 / 1.0 turbo / 1.4 turbo

  • Transmisión: manual o automática Tiptronic / DSG

  • Seguridad: 4 airbags, ESP, asistente en pendientes

  • Equipamiento: pantalla táctil 10”, Android Auto / CarPlay

  • Origen: Brasil

Con diseño renovado, seguridad destacada y opciones para todos los perfiles, el Volkswagen Polo 2025 reafirma su posición como el hatchback más equilibrado y competitivo del mercado argentino.

