Cuál es el inesperado precio del Volkswagen Polo en noviembre 2025

El Volkswagen Polo 0 km, uno de los autos más patentados de Argentina , llega a noviembre de 2025 con precios actualizados y una gama que combina tecnología, seguridad y eficiencia . Este modelo se consolida como un referente entre los hatchbacks compactos , con versiones que cubren desde el uso urbano hasta el manejo deportivo.

Así sería la nueva pick up Peugeot 504: la versión 2026 del clásico utilitario argentino

Luego del ajuste aplicado por la terminal, los valores del Volkswagen Polo en Argentina se mantienen similares a los de octubre:

Con más de 18.000 unidades patentadas en lo que va del año, el Polo continúa entre los modelos más elegidos por los argentinos, según datos de ACARA .

El Polo Track MSI es la opción de entrada a gama, impulsada por un motor 1.6 naftero de 110 CV y 155 Nm , con caja manual de cinco velocidades .

A pesar de su enfoque urbano, mantiene un completo equipamiento de seguridad , con cuatro airbags , ABS y control de estabilidad (ESP) .

El Polo Comfortline 170 TSI AT incorpora un motor 1.0 turbo con 170 CV y caja automática Tiptronic, ofreciendo un equilibrio entre prestaciones y confort.

Suma llantas de aleación, climatizador automático, cámara de retroceso y una pantalla táctil de 10” compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Por su parte, el Highline 170 TSI AT agrega detalles premium, como cargador inalámbrico, sensores delanteros y traseros, faros full LED y encendido sin llave.

Precio del Volkswagen Polo en noviembre 2025 (1)

El tope de gama es el Polo GTS 250 TSI AT, con motor 1.4 turbo de 250 CV, caja DSG de siete marchas, butacas deportivas, volante multifunción en cuero y diseño exterior exclusivo con detalles en rojo.

Diseño y conectividad

Importado desde Brasil, el Volkswagen Polo 2025 mantiene un diseño moderno con líneas afiladas, parrilla rediseñada y ópticas LED.

Su interior destaca por la ergonomía, la calidad de materiales y el completo sistema multimedia VW Play, que sigue la tendencia tecnológica del año.

Datos clave Volkswagen Polo

Precio: desde $33.030.200

Motores: 1.6 / 1.0 turbo / 1.4 turbo

Transmisión: manual o automática Tiptronic / DSG

Seguridad: 4 airbags, ESP, asistente en pendientes

Equipamiento: pantalla táctil 10”, Android Auto / CarPlay

Origen: Brasil

Con diseño renovado, seguridad destacada y opciones para todos los perfiles, el Volkswagen Polo 2025 reafirma su posición como el hatchback más equilibrado y competitivo del mercado argentino.