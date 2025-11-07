Volkswagen Taos: el precio de la SUV más buscada en Argentina en noviembre 2025

Desde su lanzamiento, este auto Volkswagen atrajo a miles de conductores en Argentina gracias a su motor 1.4L Turbo TSI de 150 CV y 250 Nm de torque. La Volkswagen Taos ofrece una conducción ágil, eficiente y estable, posicionándose entre los autos más confiables y equilibrados del mercado.
Uno de los puntos más valorados por los usuarios en Argentina es su equipamiento tecnológico. Este auto Volkswagen incluye pantalla táctil VW Play de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica y climatizador automático bizona, elementos que lo convierten en un referente entre los autos urbanos y familiares.
Además, la reciente baja de impuestos internos en 2025 permitió a Volkswagen mantener precios competitivos. Esta reducción fortaleció su posición en Argentina, consolidando a la Volkswagen Taos como una opción accesible y atractiva dentro del segmento de autos medianos.
Estos valores mantienen a la Volkswagen Taos como uno de los autos con mejor relación precio-calidad en Argentina, especialmente dentro del segmento SUV.
Características destacadas de la Volkswagen Taos
El motor 1.4L Turbo TSI brinda a este auto Volkswagen una respuesta inmediata y confiable. Ideal para ciudad y ruta, la Volkswagen Taos se consolida como una SUV versátil entre los autos más eficientes de Argentina.
Su diseño exterior resalta por líneas modernas, parrilla estilizada y faros LED. Este auto combina elegancia y robustez, cualidades que lo destacan entre los autos familiares del país.
En su interior, la Volkswagen Taos ofrece pantalla VW Play, Android Auto y Apple CarPlay, reafirmando la apuesta de Volkswagen por la conectividad y el confort, claves en los nuevos autos de Argentina.
En materia de seguridad, este auto Volkswagen incluye frenos ABS, control de estabilidad y múltiples airbags, lo que la convierte en una de las SUVs más seguras entre los autos del mercado argentino.
La versión Highline Bitono suma techo panorámico, tapizado en cuero y llantas de 18 pulgadas, posicionando a la Volkswagen Taos como una de las más completas dentro de los autos compactos del país.
Finalmente, el respaldo posventa de Volkswagen Argentina y su amplia red de servicios garantizan confianza y mantenimiento, consolidando a la Volkswagen Taos como uno de los autos más confiables y buscados de Argentina.