La Volkswagen Taos se consolida en noviembre 2025 como una de las SUVs más elegidas de Argentina . Este auto producido por Volkswagen en la planta de Pacheco combina diseño moderno, tecnología y confort, manteniéndose entre los autos familiares más vendidos del país.

Desde su lanzamiento, este auto Volkswagen atrajo a miles de conductores en Argentina gracias a su motor 1.4L Turbo TSI de 150 CV y 250 Nm de torque. La Volkswagen Taos ofrece una conducción ágil, eficiente y estable, posicionándose entre los autos más confiables y equilibrados del mercado.

Uno de los puntos más valorados por los usuarios en Argentina es su equipamiento tecnológico. Este auto Volkswagen incluye pantalla táctil VW Play de 10 pulgadas , conectividad inalámbrica y climatizador automático bizona, elementos que lo convierten en un referente entre los autos urbanos y familiares .

Volkswagen Taos: el precio de la SUV más buscada en Argentina en noviembre 2025

Además, la reciente baja de impuestos internos en 2025 permitió a Volkswagen mantener precios competitivos. Esta reducción fortaleció su posición en Argentina , consolidando a la Volkswagen Taos como una opción accesible y atractiva dentro del segmento de autos medianos.

Estos valores mantienen a la Volkswagen Taos como uno de los autos con mejor relación precio-calidad en Argentina , especialmente dentro del segmento SUV.

Volkswagen Taos: el precio de la SUV más buscada en Argentina en noviembre 2025

Características destacadas de la Volkswagen Taos

El motor 1.4L Turbo TSI brinda a este auto Volkswagen una respuesta inmediata y confiable. Ideal para ciudad y ruta, la Volkswagen Taos se consolida como una SUV versátil entre los autos más eficientes de Argentina.

Su diseño exterior resalta por líneas modernas, parrilla estilizada y faros LED. Este auto combina elegancia y robustez, cualidades que lo destacan entre los autos familiares del país.

image Volkswagen Taos: el precio de la SUV más buscada en Argentina en noviembre 2025

En su interior, la Volkswagen Taos ofrece pantalla VW Play, Android Auto y Apple CarPlay, reafirmando la apuesta de Volkswagen por la conectividad y el confort, claves en los nuevos autos de Argentina.

En materia de seguridad, este auto Volkswagen incluye frenos ABS, control de estabilidad y múltiples airbags, lo que la convierte en una de las SUVs más seguras entre los autos del mercado argentino.

La versión Highline Bitono suma techo panorámico, tapizado en cuero y llantas de 18 pulgadas, posicionando a la Volkswagen Taos como una de las más completas dentro de los autos compactos del país.

Finalmente, el respaldo posventa de Volkswagen Argentina y su amplia red de servicios garantizan confianza y mantenimiento, consolidando a la Volkswagen Taos como uno de los autos más confiables y buscados de Argentina.