7 de noviembre de 2025 - 13:17

Torta húmeda de banana: en licuadora, con 5 ingredientes y 20 minutos de trabajo

Esta torta es perfecta para la merienda del fin de semana. Además, se puede decorar o rellenar, dando otras opciones para el paladar.

Por Alejo Zanabria

En tiempos donde la rutina manda y el reloj siempre corre, la licuadora puede transformarse en tu mejor amiga en la cocina. Lejos de ser solo para jugos o batidos, este electrodoméstico permite preparar comidas completas, dulces o saladas, en cuestión de minutos y con resultados deliciosos.

Estas recetas exprés en licuadora son ideales para esos días donde no querés ensuciar de más ni pasar horas cocinando. Con pocos ingredientes y un par de giros de cuchilla, vas a tener resultados sabrosos y nutritivos, listos para disfrutar a la hora de la merienda.

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras.
  • 2 huevos.
  • ½ taza de azúcar.
  • ½ taza de aceite.
  • 1 taza de harina leudante.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
    Receta
Paso a paso para hacer esta torta:

  1. Llevá todos los ingredientes a la licuadora y mezclá hasta que la masa quede bien integrada.
  2. Verté en un molde enmantecado y enharinado y cociná en horno medio a 190 grados, durante 20 minutos.
  3. El resultado es una torta húmeda, esponjosa y con un aroma irresistible, perfecta para acompañar el mate o el café de la tarde.

Tip: si querés hacerla más saludable, usá harina integral y azúcar mascabo y respetar el paso a paso tal como lo indicamos arriba.

