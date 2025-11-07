Torta húmeda de banana: en licuadora, con 5 ingredientes y 20 minutos de trabajo

Esta torta es perfecta para la merienda del fin de semana. Además, se puede decorar o rellenar, dando otras opciones para el paladar.

Esta receta en licuadora es rendidora y saludable.

En tiempos donde la rutina manda y el reloj siempre corre, la licuadora puede transformarse en tu mejor amiga en la cocina. Lejos de ser solo para jugos o batidos, este electrodoméstico permite preparar comidas completas, dulces o saladas, en cuestión de minutos y con resultados deliciosos.

Estas recetas exprés en licuadora son ideales para esos días donde no querés ensuciar de más ni pasar horas cocinando. Con pocos ingredientes y un par de giros de cuchilla, vas a tener resultados sabrosos y nutritivos, listos para disfrutar a la hora de la merienda.

Receta Esta receta en licuadora es rendidora y saludable. web Ya no hay excusas, con esta aliada de la cocina, te presentamos la receta de la torta húmeda de banana más rica, que es ideal para comer en la tarde, solo o acompañado y para improvisar, aprovechar sobras o simplemente disfrutar de comer sin complicaciones.

Ingredientes: 2 bananas maduras.

2 huevos.

½ taza de azúcar.

½ taza de aceite.

1 taza de harina leudante.

1 cucharadita de esencia de vainilla. Receta Esta receta en licuadora es rendidora y saludable. Paso a paso para hacer esta torta: Llevá todos los ingredientes a la licuadora y mezclá hasta que la masa quede bien integrada. Verté en un molde enmantecado y enharinado y cociná en horno medio a 190 grados, durante 20 minutos. El resultado es una torta húmeda, esponjosa y con un aroma irresistible, perfecta para acompañar el mate o el café de la tarde. Tip: si querés hacerla más saludable, usá harina integral y azúcar mascabo y respetar el paso a paso tal como lo indicamos arriba.