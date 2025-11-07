Torta húmeda de banana: en licuadora, con 5 ingredientes y 20 minutos de trabajo

En tiempos donde la rutina manda y el reloj siempre corre, la licuadora puede transformarse en tu mejor amiga en la cocina. Lejos de ser solo para jugos o batidos, este electrodoméstico permite preparar comidas completas, dulces o saladas, en cuestión de minutos y con resultados deliciosos.
Estas recetas exprés en licuadora son ideales para esos días donde no querés ensuciar de más ni pasar horas cocinando. Con pocos ingredientes y un par de giros de cuchilla, vas a tener resultados sabrosos y nutritivos, listos para disfrutar a la hora de la merienda.