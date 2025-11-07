El hongo que aparece junto a las plantas y puede eliminarse con ingredientes que tenemos en la heladera

Un hongo inesperado puede surgir en la tierra de las macetas pegado a las plantas. Por eso, existe una solución casera sencilla con 2 alimentos impensados.

Comprender su origen ayuda a tomar medidas preventivas y evitar que regrese con el tiempo cerca de las plantas.

En el jardín puede aparecer un hongo de aspecto claro y forma plana que genera preocupación por el bienestar de las plantas. Aunque suele desarrollarse en ambientes húmedos y con tierra de materia orgánica, su presencia resulta más común de lo que parece. Lo interesante es que existe una forma de controlarlo sin necesidad de aplicar químicos.

Este hongo, conocido como cabeza plana, suele crecer cerca del tallo o en la superficie del sustrato. Su presencia no es peligrosa para la planta en sí, pero su aparición indica desequilibrios en humedad o ventilación. La buena noticia es que puede reducirse y controlarse con una mezcla natural que combina dos ingredientes habituales de la cocina y accesibles en cualquier hogar.

Qué es el hongo cabeza plana y por qué aparece El hongo cabeza plana es una especie que aparece con frecuencia en el césped, en plantas de interior o macetas ubicadas en zonas húmedas y con poca ventilación.

Según información de la Universidad de Florida , los hongos de este tipo se desarrollan en sustratos ricos en materia orgánica y no dañan directamente a la planta, pero sí reflejan un exceso de humedad en el entorno.

Es por eso que su presencia funciona más que todo como una señal de alerta para ajustar las condiciones de riego, luz y aireación.

Su aparición no indica que la planta esté necesariamente enferma. Sin embargo, ignorarlo puede favorecer que siga extendiéndose por el sustrato y dé un aspecto descuidado. Asimismo, la clave está en revisar el drenaje de la zona, evitar el encharcamiento y permitir que la tierra se seque levemente entre riegos. Además, si está en maceta, mover la planta a un espacio más ventilado puede ser útil para frenar su avance.

La mezcla natural de leche y ajo evitan la aparición de estos hongos cerca de la planta El ajo contiene compuestos como la alicina, reconocida por su acción antifúngica. Estos compuestos pueden interferir en el desarrollo de hongos en distintas superficies.

La leche, por otro lado, se utiliza en jardinería ecológica porque puede favorecer la formación de microorganismos beneficiosos que compiten con los hongos en el sustrato.

Por eso, la combinación de ambos crea una preparación suave y apta para usar alrededor de plantas ornamentales. Para preparar la solución, solo hay que triturar 2 dientes de ajo en ½ taza de leche y dejar reposar unos minutos para que se liberen los compuestos. Luego, debemos colar la mezcla y colocarla en un rociador, agregando media taza de agua para suavizarla. Debe aplicarse directamente sobre la superficie de la tierra, evitando mojar en exceso el tallo. Este procedimiento puede repetirse 2 veces por semana, siempre observando cómo responde la planta o el césped y ajustando el riego. Controlar el hongo cabeza plana solo necesita productos naturales como el ajo y la leche. Esta mezcla funciona como una alternativa práctica para quienes prefieren métodos naturales y cuidados progresivos. Acompañada de cambios en el riego y mayor ventilación, puede ayudar a mantener las plantas sanas.