Cómo escriben la letra C las personas egoístas, según la grafología

Los especialistas dan a conocer cómo se puede detectar a personas egoístas mirando simplemente la forma en la que escriben la letra “C”.
Jean-Hippolyte Michon es considerado el padre de la grafología, una disciplina que busca conocer las emociones y conductas de las personas a través de su escritura a mano en papel. Aunque es clasificada como una pseudociencia, su objetivo es describir la personalidad y determinar características generales del carácter basándose en el análisis de la letra.
Dentro del conjunto de letras reflejas, la “C” se encuentra en la zona central de la escritura. Es una letra simple, formada por un movimiento curvo y sencillo. En la grafología, la forma de esta letra puede proporcionar interesantes revelaciones sobre el individuo.
- Caligráfica: Esta forma indica tradicionalismo, una realización segura y normal, y la elaboración de objetivos típicos de personas con sueños de clase media.
- Con trazo inicial enredado: Aquí se asocia a individuos que tienen dificultades para dar el primer paso, reflejando falta de iniciativa, titubeos y dudas en su comportamiento.
- Elaboración premeditada: Esta forma denota un individuo marcial, egoísta y duro, con la habilidad de ocultar sus emociones. Estas personas suelen adaptarse bien al trabajo en comercio y transacciones.
- Con trazo inicial innecesario: Se relaciona con la sumisión a las normas sociales y un apego al pasado, mostrando tendencias tradicionalistas. A veces, esta forma de letra está presente en personas con desórdenes alimenticios y del habla.
- Trazo inicial en espiral: Refleja dulzura, expresividad, vanidad y coquetería femenina. Está asociada a la gracia en la escritura.
- Tipográfica: Aquí se aprecia austeridad, eficacia, dinamismo y sencillez. Personas con esta forma de “C” se relacionan con la cultura y muestran su autenticidad sin intenciones de ocultar nada.
- Con trazo inicial horizontal: Indica a un individuo inteligente, aunque con dependencia y debilidad de carácter, con un fuerte apego al pasado.
- Aplastada: Esta forma sugiere contradicciones, distracción y falta de posibilidades.
- Angulosa: Se asocia con un sentimiento de posesión, rencor, necesidad de exclusividad y dureza. También puede indicar habilidad para el fraude y la apropiación indebida de cosas
- Cuando se reduce a la mínima expresión: Refleja eficacia y austeridad. Personas con esta forma de “C” tienden a evitar elogios y honores, prefiriendo mantenerse recluidos.
- Cuando la letra es variable en la misma palabra: Esta variabilidad indica contradicciones en la personalidad del individuo, con acciones y talentos que pueden ser contradictorios. Estas personas pueden sentir la necesidad de aparentar mientras buscan ser auténticas.