Qué significa escribir todas las letras en mayúsculas: no precisamente se relaciona con gritar o alzar la voz

Los especialistas en la grafología hablan de conductas y aspectos psicológicos claros en las personas que utilizan esta letra.

La grafología indicó que significa escribir todas las letras en mayúsculas.

La grafología indicó que significa escribir todas las letras en mayúsculas.

Por Alejo Zanabria

La grafóloga española Sandra Cerro afirma que una persona que escribe siempre en mayúsculas “se esconde a sí misma”. Ella sostiene que el escritor se reviste de una coraza protectora, un escudo que impide la penetración en su verdadera forma de ser y actuar.

“Esta escritura oculta la realidad del individuo, que muestra solo una realidad o una pose artificial de cara a los demás. Esta falta de autenticidad puede ser un mecanismo de defensa frente a situaciones que perciben como amenazantes”.

Grafología
La grafología indicó que significa escribir todas las letras en mayúsculas.

La grafología indicó que significa escribir todas las letras en mayúsculas.

Además, agrega la especialista, “este tipo de escritura detiene la emotividad y la sencillez propias del ser humano. Las letras mayúsculas, al ser más rígidas y formales, pueden reflejar una estructura mental más controlada y menos flexible”.

Cerro asegura que quien escribe en mayúsculas trata de esconder a su “YO menor”, con el que no se siente identificado o que simplemente pretende ocultar por alguna razón. Este estilo de escritura puede indicar una desconexión emocional o una preferencia por mantener las relaciones en un nivel superficial.

Grafología
La grafología indicó que significa escribir todas las letras en mayúsculas.

La grafología indicó que significa escribir todas las letras en mayúsculas.

La letra H es un indicador de estructuración mental

La psicología, la ciencia, la salud y la grafología coinciden en algo curioso: la manera en que una persona escribe la letra H podría ofrecer pistas sorprendentes sobre su inteligencia. Este pequeño gesto caligráfico, muchas veces automático, esconde más de lo que parece.

En estudios de grafología realizados en Europa y América Latina, se ha observado que la letra H funciona como un indicador de estructuración mental. Lo interesante es que no se trata solo de la estética, sino de cómo la ciencia explica la conexión entre la motricidad fina, el cerebro y la expresión escrita. La salud cognitiva también entra en juego, ya que escribir implica coordinación neurológica.

