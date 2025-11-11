Las cintas de casette antiguas valen oro hoy en día: si tenés una, prácticamente podés comprar un celular nuevo

En una era dominada por el consumo digital, el encanto nostálgico y tangible de la cinta magnética vale oro . Según las últimas publicaciones en plataformas de compra y venta como Mercado Libre Argentina, los precios de algunos casettes alcanzan valores que superan los 250 mil pesos , impulsando una verdadera fiebre por el formato vintage y el coleccionismo musical.

No es decoración: la planta como centro de mesa que atrae riqueza, según el Feng Shui

Las rejas ya no se usan en el frente de casa: la tendencia que las reemplaza por seguridad y estilo moderno

En el mercado de artículos retro, antigüedades y precios de colección , este fenómeno no deja de crecer.

Entre los más cotizados del mercado argentino destacan el doble casete “Decade of Agression Live” de Slayer , con un precio de $279.990 , y las ediciones limitadas de Lady Gaga y Britney Spears , que se venden por $262.348 cada una.

A estos se suman joyas del rock nacional como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , con ejemplares usados a $195.000 , y rarezas como el casete de Os Mocos , ofrecido a $160.610 .

Incluso artistas como Kylie Minogue y Mariah Carey aparecen en la lista, con ediciones especiales que rondan entre $155.000 y $160.000 , consolidando una tendencia que mezcla nostalgia, exclusividad y valor de colección .

De los ’80 al redescubrimiento actual

Las cintas de casete, nacidas en la década del sesenta bajo el desarrollo de Philips, dominaron la industria musical durante los años 70, 80 y 90.

Con la llegada del Walkman de Sony en 1979, el formato se convirtió en un símbolo de libertad musical, permitiendo escuchar álbumes en cualquier lugar.

Hoy, más de cuatro décadas después, el auge del mercado vintage y la búsqueda de objetos con historia impulsan su revalorización. Los coleccionistas y melómanos pagan cifras insólitas por piezas raras o en excelente estado de conservación.

Factores que influyen en las ventas

No todas las cintas tienen el mismo valor. La rareza, la edición limitada, la calidad del sonido y el estado del estuche son determinantes para su cotización.

Una cinta que conserve su caja original, sin defectos ni desgaste en la cinta magnética, puede multiplicar su valor varias veces.

Además, los modelos fabricados con materiales metálicos o de alta fidelidad son especialmente codiciados por los audiófilos, que buscan una experiencia analógica genuina frente a la música digital.

image

El fenómeno del coleccionismo musical

El redescubrimiento del casete va de la mano con la vuelta de los reproductores portátiles, conocidos como Walkman, que hoy reaparecen con funciones modernas: conexión Bluetooth, salida USB y posibilidad de digitalizar el audio a MP3 o MP4.

Esta mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo reavivó el interés de nuevas generaciones que ven en estas piezas una forma distinta de vivir la música y el recuerdo físico.

El consejo de los expertos es conservarlas en un lugar seco, evitar la exposición al calor y mantener intactas las carátulas y etiquetas originales: esos detalles pueden ser la diferencia entre una simple reliquia y una verdadera joya de colección.