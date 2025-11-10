10 de noviembre de 2025 - 19:30

Postre de frutos rojos sin azúcar: receta sin gluten en 5 minutos y con 3 ingredientes

Una receta sencilla y sin harinas que puede sorprender por su sabor. La clave está en combinar 3 ingredientes que logran una textura cremosa y fresca.

Por Lucas Vasquez

Preparar una receta dulce, saludable y fresca es posible con pocos ingredientes. Su combinación es tan sencilla que hace disfrutar este postre a cualquier hora. La textura queda suave y dulce a la vez, pero con un sabor intenso que sorprende al primer bocado.

Durante el verano es ideal aprovechar los frutos rojos y mezclarlos en diferentes recetas para disfrutar aún más su sabor. Con pasta de maní y una pequeña cantidad de cacao, es posible realizar un postre en pocos minutos. Lo interesante es que no necesita cocción ni azúcar. Es decir, ideal para quienes buscan algo dulce pero liviano y natural.

Ingredientes y paso a paso

Para esta receta se necesita:

  • 150 gramos de frutos rojos.
  • 1 cucharada de cacao amargo.
  • 2 cucharadas de pasta de maní.

Los frutos rojos pueden ser frescos o congelados. Si están congelados, conviene dejarlos descongelar unos minutos para poder integrarlos mejor. La pasta de maní debe ser de preferencia sin azúcar agregada, ya que es allí donde se logra el equilibrio entre lo dulce natural de la fruta y el sabor profundo del cacao.

Paso a paso

  1. Colocá todos los ingredientes en un recipiente y con un tenedor o pisapapas, comenzá a presionar hasta formar una mezcla integrada.
  2. Si se desea una consistencia más espesa, se deja tal cual. Si se prefiere más suave, agregá una mínima cantidad de agua o incluso unas gotas de leche vegetal. Lo importante es no excederse para no perder cremosidad.
  3. Una vez lista, distribuí la mezcla en vasos pequeños y decorá por encima con algunos frutos enteros o coco rallado. No necesita heladera, pero si se deja reposar unos minutos toma más cuerpo y sabor.
Este postre de verano es nutritivo y suave a la vez

  • Los frutos rojos se destacan por su aporte de antioxidantes como antocianinas, que ayudan a combatir el estrés oxidativo del organismo. Además contienen fibra que favorece la digestión y una sensación de saciedad prolongada. De esta manera, aportan dulzor suave sin necesidad de azúcar extra.
  • El cacao amargo es rico en compuestos llamados flavonoides, que contribuyen a la salud cardiovascular y pueden mejorar el estado de ánimo al estimular neurotransmisores vinculados con el bienestar.
  • La pasta de maní aporta grasas saludables y proteínas, lo que ayuda a generar una textura más cremosa sin lácteos. Esto hace que la receta sea apta para quienes no consumen gluten y para quienes buscan opciones sin azúcar refinada.
Este postre demuestra que disfrutar de una merienda dulce y saludable a la vez puede realizarse en pocos minutos. No necesita cocción, no lleva azúcar y sus ingredientes hacen una receta irresistible y fresca.

