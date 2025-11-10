Postre de frutos rojos sin azúcar: receta sin gluten en 5 minutos y con 3 ingredientes

Una receta sencilla y sin harinas que puede sorprender por su sabor. La clave está en combinar 3 ingredientes que logran una textura cremosa y fresca.

Preparar una receta dulce, saludable y fresca es posible con pocos ingredientes. Su combinación es tan sencilla que hace disfrutar este postre a cualquier hora. La textura queda suave y dulce a la vez, pero con un sabor intenso que sorprende al primer bocado.

Durante el verano es ideal aprovechar los frutos rojos y mezclarlos en diferentes recetas para disfrutar aún más su sabor. Con pasta de maní y una pequeña cantidad de cacao, es posible realizar un postre en pocos minutos. Lo interesante es que no necesita cocción ni azúcar. Es decir, ideal para quienes buscan algo dulce pero liviano y natural.

receta frutos rojos IA Gemini Ingredientes y paso a paso Para esta receta se necesita: 150 gramos de frutos rojos.

1 cucharada de cacao amargo.

2 cucharadas de pasta de maní. Los frutos rojos pueden ser frescos o congelados. Si están congelados, conviene dejarlos descongelar unos minutos para poder integrarlos mejor. La pasta de maní debe ser de preferencia sin azúcar agregada, ya que es allí donde se logra el equilibrio entre lo dulce natural de la fruta y el sabor profundo del cacao.