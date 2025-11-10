10 de noviembre de 2025 - 09:54

Pan de banana en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Recetas. Ideal para desayunos o meriendas saludables, este pan combina ingredientes naturales, es económico y se cocina directamente en sartén.

Por Andrés Aguilera

El pan de banana en sartén es una receta deliciosa y saludable que podés preparar en pocos minutos, sin horno y sin harina tradicional. Su textura húmeda, el sabor dulce natural del plátano y los trozos de chocolate lo hacen irresistible. Aprender recetas caseras fáciles como esta te permite disfrutar postres ricos sin complicarte.

Ingredientes necesarios

  • 1 banana madura

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de avena molida o instantánea

  • 1 cucharada de cacao amargo

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • 1 chorrito de aceite o manteca derretida

  • 1 cucharadita de miel o endulzante natural

  • 1 puñado de chips o trozos de chocolate amargo

  • 1 pizca de sal

Paso a paso para hacerlo sin horno

  • Pisá la banana madura en un bowl hasta que quede cremosa.

  • Agregá el huevo, la miel, el aceite y mezclá bien.

  • Incorporá la avena, el cacao, el polvo de hornear y la sal.

  • Mezclá hasta lograr una masa suave y espesa.

  • Verté la mezcla en una sartén antiadherente apenas engrasada.

  • Cociná a fuego mínimo con tapa durante 10 a 12 minutos, hasta que el centro esté firme.

  • Espolvoreá los trozos de chocolate encima y dejá que se derritan con el calor.

Consejos para un resultado perfecto

  • Cuanto más madura la banana, más dulce quedará el pan.

  • Si preferís una textura más esponjosa, agregá 1 cucharada extra de avena molida.

  • Podés sumar nueces, almendras o coco rallado para más sabor.

  • Servilo tibio con una cucharada de yogur natural o mantequilla de maní.

Listo. En pocos minutos tendrás un pan de banana húmedo y sin harina, con el mismo aspecto que el de la imagen: dorado, con chocolate derretido y aroma casero irresistible. Perfecto para disfrutar en casa o llevar al trabajo.

