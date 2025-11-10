Pan de banana en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

El pan de banana en sartén es una receta deliciosa y saludable que podés preparar en pocos minutos, sin horno y sin harina tradicional. Su textura húmeda, el sabor dulce natural del plátano y los trozos de chocolate lo hacen irresistible. Aprender recetas caseras fáciles como esta te permite disfrutar postres ricos sin complicarte.
Pisá la banana madura en un bowl hasta que quede cremosa.
Agregá el huevo, la miel, el aceite y mezclá bien.
Incorporá la avena, el cacao, el polvo de hornear y la sal.
Mezclá hasta lograr una masa suave y espesa.
Verté la mezcla en una sartén antiadherente apenas engrasada.
Cociná a fuego mínimo con tapa durante 10 a 12 minutos, hasta que el centro esté firme.
Espolvoreá los trozos de chocolate encima y dejá que se derritan con el calor.
Consejos para un resultado perfecto
Cuanto más madura la banana, más dulce quedará el pan.
Si preferís una textura más esponjosa, agregá 1 cucharada extra de avena molida.
Podés sumar nueces, almendras o coco rallado para más sabor.
Servilo tibio con una cucharada de yogur natural o mantequilla de maní.
Listo. En pocos minutos tendrás un pan de banana húmedo y sin harina, con el mismo aspecto que el de la imagen: dorado, con chocolate derretido y aroma casero irresistible. Perfecto para disfrutar en casa o llevar al trabajo.