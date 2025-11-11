Ensalada tibia de lentejas: sin carne, sin harina y con mucha proteína vegetal

La ensalada tibia de lentejas sin carne ni harina es una de las recetas más equilibradas y deliciosas que podés sumar a tu día. Se prepara rápido, con ingredientes naturales, y ofrece una gran cantidad de proteína vegetal, ideal para quienes buscan opciones saludables y livianas.
En el mundo de la comida casera, esta ensalada se destaca por su versatilidad y su aporte a la nutrición. Es perfecta tanto para el almuerzo como para la cena, ya que combina legumbres con vegetales frescos y especias que realzan su sabor. Además, es una de esas recetas que podés adaptar con lo que tengas en casa.
Ingredientes naturales y llenos de energía
Para preparar esta ensalada tibia vas a necesitar:
1 taza de lentejas cocidas
½ cebolla morada
1 zanahoria rallada
½ morrón rojo o verde
Aceite de oliva y jugo de limón
Sal, pimienta y comino a gusto
Opcional: tomate cherry, perejil picado o huevo
Estos ingredientes aportan sabor, fibra y proteínas de calidad. Las lentejas son una base excelente para una comida sin carne, ya que ayudan a mantener una buena nutrición y saciedad. El aceite de oliva suma grasas saludables, y el limón aporta frescura y vitamina C. Sin dudas, una de las recetas más completas y accesibles.
Paso a paso fácil y sabroso
Calentá una sartén con un poco de aceite de oliva.
Salteá la cebolla, el morrón y la zanahoria por unos minutos.
Agregá las lentejas cocidas y condimentá con sal, pimienta y comino.
Incorporá el jugo de limón y mezclá todos los ingredientes.
Serví tibia, con un toque de perejil fresco por encima.
Esta ensalada tibia es una de las recetas más recomendadas para quienes buscan una comida nutritiva, liviana y sin complicaciones. Con pocos ingredientes y excelente nutrición, es ideal para cuidar el cuerpo y disfrutar de un plato lleno de sabor natural.