Ensalada tibia de lentejas: sin carne, sin harina y con mucha proteína vegetal

Dentro de las recetas más completas, esta comida reúne ingredientes simples y una gran nutrición, ideal para sumar proteínas vegetales a la dieta diaria.

La ensalada tibia de lentejas sin carne ni harina es una de las recetas más equilibradas y deliciosas que podés sumar a tu día. Se prepara rápido, con ingredientes naturales, y ofrece una gran cantidad de proteína vegetal, ideal para quienes buscan opciones saludables y livianas.

En el mundo de la comida casera, esta ensalada se destaca por su versatilidad y su aporte a la nutrición. Es perfecta tanto para el almuerzo como para la cena, ya que combina legumbres con vegetales frescos y especias que realzan su sabor. Además, es una de esas recetas que podés adaptar con lo que tengas en casa.

Ingredientes naturales y llenos de energía Para preparar esta ensalada tibia vas a necesitar:

1 taza de lentejas cocidas

½ cebolla morada

1 zanahoria rallada

½ morrón rojo o verde

Aceite de oliva y jugo de limón

Sal, pimienta y comino a gusto

Opcional: tomate cherry, perejil picado o huevo

Estos ingredientes aportan sabor, fibra y proteínas de calidad. Las lentejas son una base excelente para una comida sin carne, ya que ayudan a mantener una buena nutrición y saciedad. El aceite de oliva suma grasas saludables, y el limón aporta frescura y vitamina C. Sin dudas, una de las recetas más completas y accesibles.

Paso a paso fácil y sabroso Calentá una sartén con un poco de aceite de oliva.

Salteá la cebolla, el morrón y la zanahoria por unos minutos.

Agregá las lentejas cocidas y condimentá con sal, pimienta y comino.

Incorporá el jugo de limón y mezclá todos los ingredientes .

Serví tibia, con un toque de perejil fresco por encima. Esta ensalada tibia es una de las recetas más recomendadas para quienes buscan una comida nutritiva, liviana y sin complicaciones. Con pocos ingredientes y excelente nutrición, es ideal para cuidar el cuerpo y disfrutar de un plato lleno de sabor natural.