Ni limón ni vinagre: el condimento para que el asado a la parrilla salga más sabroso y aromático

El pimentón se quema rápido y puede amargar.

No lo pongas directamente sobre la parrilla.

Proporción ideal: ¾ de sal + ¼ de pimentón ahumado.

Mezclalo con sal parrillera , preferentemente gruesa.

Agregalo al inicio de la cocción, del lado que va hacia arriba.

El calor lento hace que perfume la carne sin quemarse.