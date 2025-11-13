Ni limón ni vinagre: el condimento para que el asado a la parrilla salga más sabroso y aromático

El y uno de ellos no es ni el limón ni el vinagre, sino un condimento que realza el sabor sin invadir la carne. Muchos parrilleros lo usan hace décadas para lograr un perfume ahumado y equilibrado. Aprender trucos simples de cocina permite mejorar cada cocción sin complicarse. asado argentino tiene sus secretos,
El ingrediente estrella: el pimentón ahumado
El condimento que transforma cualquier asado es el
pimentón ahumado.
A diferencia del pimentón dulce tradicional, este aporta:
Cuando se usa correctamente, potencia la carne sin taparla, y combina perfecto con la sal parrillera clásica.
image
Cómo usarlo para que realmente funcione
No lo pongas directamente sobre la parrilla.
El pimentón se quema rápido y puede amargar.
Mezclalo con sal parrillera, preferentemente gruesa.
Proporción ideal: ¾ de sal + ¼ de pimentón ahumado.
Agregalo al inicio de la cocción, del lado que va hacia arriba.
El calor lento hace que perfume la carne sin quemarse.
Volvé a espolvorear apenas al final, como toque aromático.
No más de media cucharadita por pieza.
En qué cortes funciona mejor
El pimentón ahumado realza especialmente:
En carnes más magras, suma jugosidad y aroma. En carnes más grasas, aporta equilibrio y un toque dulce-amaderado.
Consejo extra del parrillero
Si querés subir un nivel más en cuanto a ingredientes, mezclá el pimentón ahumado con: