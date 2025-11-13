13 de noviembre de 2025 - 10:19

Ni limón ni vinagre: el condimento para que el asado a la parrilla salga más sabroso y aromático

Este condimento aporta aroma, color y profundidad al asado, y funciona tanto en cortes vacunos como en cerdo, pollo o verduras grilladas.

Por Andrés Aguilera

El asado argentino tiene sus secretos, y uno de ellos no es ni el limón ni el vinagre, sino un condimento que realza el sabor sin invadir la carne. Muchos parrilleros lo usan hace décadas para lograr un perfume ahumado y equilibrado. Aprender trucos simples de cocina permite mejorar cada cocción sin complicarse.

El ingrediente estrella: el pimentón ahumado

El condimento que transforma cualquier asado es el pimentón ahumado.

A diferencia del pimentón dulce tradicional, este aporta:

  • Aroma ahumado natural

  • Color intenso y parejo

  • Sabor profundo sin picar

  • Mayor complejidad en los jugos de cocción

Cuando se usa correctamente, potencia la carne sin taparla, y combina perfecto con la sal parrillera clásica.

Cómo usarlo para que realmente funcione

  • No lo pongas directamente sobre la parrilla.

    El pimentón se quema rápido y puede amargar.

  • Mezclalo con sal parrillera, preferentemente gruesa.

    Proporción ideal: ¾ de sal + ¼ de pimentón ahumado.

  • Agregalo al inicio de la cocción, del lado que va hacia arriba.

    El calor lento hace que perfume la carne sin quemarse.

  • Volvé a espolvorear apenas al final, como toque aromático.

    No más de media cucharadita por pieza.

En qué cortes funciona mejor

El pimentón ahumado realza especialmente:

  • Tira de asado

  • Vacío

  • Colita de cuadril

  • Matambre a la pizza

  • Pollo deshuesado

  • Verduras grilladas: morrón, cebolla, calabaza y berenjena

En carnes más magras, suma jugosidad y aroma. En carnes más grasas, aporta equilibrio y un toque dulce-amaderado.

Consejo extra del parrillero

Si querés subir un nivel más en cuanto a ingredientes, mezclá el pimentón ahumado con:

  • Orégano seco

  • Ajo en polvo

  • Pimienta negra recién molida

  • Una pizca de ají molido suave

