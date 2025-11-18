La nueva vida del Pato Juan tras su "depresión": llegó Juana y fue papá de 8 patitos (fotos y videos)

El pato Juan , quien se convirtió en una celebridad entre los mendocinos que frecuentan la reconocida Florería Margarita -ubicada en la Avenida San Martín, casi esquina con Garibaldi y quien tuvo que ser reubicado por denuncias de vecinos-, ya tiene descendencia. Es que nacieron ocho crías, ¡y pueden ser más!

En su nueva vida alejado de la gran ciudad y en medio de un lote en un entorno más rural, el pato Juan consiguió pareja (la pata Juana) y, tras cortejarse, la compañera del ave más ilustre de la provincia puso 18 huevos . De ellos, ya nacieron ocho patitos, mientras que los próximos días serán claves para ver si se suman más "hermanitos" y llegan al mundo los 18 pichones.

Margarita Flores , encargada del local, recordó a Los Andes que, en el momento en que se vio obligada a retirar a su fiel compañero Juan del centro de la Ciudad por disposición municipal, debieron trasladarlo a un lote en Maipú y que se encuentra bajo el cuidado del marido de Margarita.

Ello a pesar de las más de 10 mil personas que firmaron una petición para solicitar a la Municipalidad de Mendoza la permanencia del pato en su lugar habitual .

" Al estar solo, sin la compañía a la que estaba acostumbrado, Juan se enfermó y le salieron ampollas . Estaba siempre acostado y un día, incluso, se arrastraba", rememoró la mujer.

Al enterarse del grave estado en el que se encontraba el pato Juan, Margarita se comunicó con el veterinario designado por la Municipalidad de Maipú (comuna que adoptó a Juan ante la contingencia) y el especialista lo buscó y le suministró antibióticos, pastillas, inyecciones y vitaminas.

Además, le colocaron cremas en sus patas, que ya venían acostumbradas a las baldosas de la ciudad. Esto derivó en que se llenen de ampollas ni bien comenzó a caminar sobre tierra. Afortunadamente, el tratamiento logró mejorar su salud.

A pesar de su mejoría física, Juan seguía bajo de ánimos por lo que sus dueños decidieron buscarle compañía.

"Le compramos una pata criolla muy bonita y también dos gallitos enanos para que haya bulla en el corralito", explicó Margarita.

La compañera de Juan fue bautizada, como no podía ser de otra manera. como Juana. Y, aunque en un principio no mostraba interés en Juan a pesar de sus esfuerzos por conquistarla, finalmente el plumífero más famoso de Mendoza logró enamorarla y así empollaron 18 huevos.

Más allá de la cantidad de huevos, Margarita no está segura de que vayan a nacer los 18 patitos. Y es que, teniendo en cuenta que Juana ya comenzó a levantarse, no tiene el mismo cuidado que al comienzo. Ello no quita que, entre Juana y Margarita, no vayan a procurar darle el calor que requieren para intentar que nazcan más.

Ya nacieron ocho patitos que serán dados en adopción. De hecho, los hogares en los que vivirán ya han sido designados, y la mayoría son de distintos clientes de la florería y quienes no olvidan el paso de Juan por el lugar.

Una mujer, quien vive en un predio con laguna, le ha ofrecido adoptar a todos los patitos juntos para no separarlos. Pero la dueña, a pesar de que le encanta la idea, ya se ha comprometido con las demás familias.

Mientras tanto, la gente sigue preguntando por Juan y hasta le manda saludos cuando pasa por el puesto de flores. En cuanto sus compañeros, los dos perros salchichas que lo protegían y dormían la siesta junto a él, lo siguen visitando en la finca, aunque según Margarita, ya no es lo mismo.

"Juan está un poco más agresivo y no quiere a nadie, y ahora con sus hijos, su instinto protector sale a la luz cuando alguien extraño se acerca a la jaula", explica.