Los trabajadores quedaron colgando a varios metros de altura durante más de dos horas tras una tormenta. El video del momento se viralizó en redes sociales.

Terror en las alturas: una ráfaga de viento dejó suspendidos en el aire a limpiavidrios de un rascacielos.

Momentos de terror se vivieron el martes en Estambul, Turquía, cuando un grupo de trabajadores de limpieza de vidrios fue sorprendido por fuertes vientos mientras realizaba tareas en el exterior de un rascacielos en el distrito de Ümraniye.

Según informó el canal local NTV, la tormenta repentina hizo que las cuerdas de seguridad perdieran estabilidad, dejando a los operarios suspendidos en el aire y balanceándose violentamente a varios metros de altura.

Los hombres quedaron atrapados en el aire durante más de dos horas y media, intentando mantener el equilibrio mientras el viento golpeaba la estructura del edificio.

Embed Ümraniye'de bir gökdelenin camlarını temizleyen personeller, rüzgarın etkisiyle uzun süre savruldu. pic.twitter.com/Lbt1EmLKc7 — Pusholder (@pusholder) November 11, 2025 Los testigos grabaron la secuencia con sus celulares desde la vereda, y el video, donde se observa cómo los trabajadores luchan por aferrarse a los arneses y evitar el choque contra el edificio, se volvió viral en redes sociales.

Finalmente, el personal de rescate logró descenderlos de forma segura, y ninguno de los trabajadores resultó herido, pero la escena generó pánico entre los transeúntes.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los accidentes en altura son una de las principales causas de muerte laboral a nivel mundial, sobre todo en sectores como la construcción y el mantenimiento urbano.