Navidad analógica y sin celulares: la propuesta para volver a conectar con la familia

En una era de hiperconectividad y donde todo pasa (o parece que debería pasar) por las redes sociales y el celular, hay corrientes que apuntan a una auténtica desconexión. Y la psicopedagoga experta en Ciudadanía Digital, Neuroeducación, y Mediación y Convivencia escolar , Mariana Savid Saravia es una de las expertas que propone una " Navidad analógica", una ocasión en la que los celulares dejen de ser los protagonistas en la mesa familiar.

Vivimos en una cultura donde estar "conectado" se confunde con estar "presente". Pero la verdadera presencia no se mide en megabytes, sino en afecto, en tiempo compartido, en silencios cómodos. Y requiere coraje.

Según Savid Saravia, las pantallas afectan las interacciones familiares. Las notificaciones, redes sociales y estrés digital rompen conversaciones y momentos compartidos. Por eso propone una navidad analógica , no como rechazo a la tecnología , sino como un acto consciente de presencia y contacto humano .

El reseteo digital implica dejar el celular fuera de la mesa, evitar revisarlo y estar emocionalmente disponibles . La verdadera presencia no es digital: se basa en mirar a los ojos, escuchar y compartir sin filtros.

La psicopedagoga explica, además, que los adultos deben dar el ejemplo ya que los niños aprenden por observación, no por indicaciones. Sugiere realizar un pacto familiar para volver a compartir en la mesa: la cena es sagrada. Propone dejar los dispositivos en una caja durante al menos dos horas y que puede convertirse en un ritual simbólico que ayude a marcar la diferencia entre consumir y convivir .

El problema de la desconexión

Otro de los especialistas que ve con buenos ojos este tipo de iniciativas es el psicopedagogo y director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica Argentina, Alejandro Castro Santander. Según explica, esta propuesta no cambiará hábitos por sí sola, pero tiene un fuerte valor simbólico. Desconectarse en Navidad, envía un mensaje sobre la importancia del respeto y la presencia plena.

Menciona, además, que el problema de ignorar a alguien por mirar el celular es conocido como phubbing o "ningufoneo" (una combinación de ningunear y telefonear) y que a veces se necesita una regla externa para regularnos cuando la “brújula interna”, nuestra educación y empatía están fallando.

Gemini_Generated_Image_6msanh6msanh6msa El ningufoneo (o phubbing en inglés) es el acto de ignorar a las personas con las que se está físicamente para prestar atención a un dispositivo. El término es una combinación de ningunear y telefonear. Imagen ilustrativa realizada con IA.

"La atención es el regalo más valioso, y dividirla con una pantalla devalúa el vínculo. Estar presente cara a cara es un acto de humanización", resalta Castro Santander.

Si bien esta propuesta de desconexión funciona como una “muleta”, también sirve como un ritual simbólico que ayuda a recuperar el hábito de la conversación profunda.

Castro Santander aclara que, si bien la tecnología es buena herramienta, mal usada crea distancia. Es útil para acercar, pero mal gestionada genera grietas incluso entre personas que están físicamente juntas. En niños y jóvenes, el mal uso tiene muchos efectos negativos. Dependencia, distracción, cambios en la comunicación y en el funcionamiento cerebral son algunas de esas consecuencias, y está estudiado desde hace más de una década.

El psicopedagogo aclara que la desconexión es un llamado de atención, no la solución completa. La responsabilidad recae en los adultos porque son el principal modelo que muchas veces fallan: dan el celular para que el niño “no moleste” o no regulan tiempos ni contenidos.

"La conexión empieza por crear hábitos saludables, controlar tiempos, contenidos y crear políticas familiares de uso correcto. Es necesario empezar cuanto antes retrasando el uso del celular y trabajarlo de forma continua, no un solo día", cierra.

Un mensaje inspirador para estas fiestas

Marcelo De Benedectis, cura párroco y vocero del Arzobispado de Mendoza, también se detuvo en un mensaje al respecto. "Navidad es Dios que sale al encuentro de la humanidad, de cada persona. No lo hizo de manera virtual: siendo Dios, se hizo hombre para vincularse, relacionarse y expresar sus sentimientos. Y así tenemos que nosotros también hacer: Él, siendo Dios, se hizo hombre para encontrarnos, para dialogar, para iluminar, para compartir", destaca.

"Demos gracias por los avances y la tecnología, pero cuidemos que no nos deshumanicen. No nos perdamos en tanto material, en tanto individualismo. No perdamos la capacidad de encontrarnos, dialogar, festejar y acompañarnos cara a cara, como en la noche de Navidad", concluye.

Opciones para disfrutar de la navidad sin redes sociales

La psicopedagoga Savid Saravia propone, como alternativa a un fin de año pendiente a las redes, la chance de comprar o descargar algunos de estos libros para volver al diálogo.



Para los más pequeños:

“Inti y el Celular”: de las escritoras Carina Schwindt y Mariana Fernández, una historia empática sobre el uso responsable de las pantallas, con actividades para compartir en familia.

“Sola en el bosque”: un cuento que aborda con sensibilidad la prevención del abuso sexual infantil.

“Acá estoy”: aborda el duelo desde la presencia y el amor que perdura.

“Cómo engañar a Papá Noel”: una fábula divertida sobre el valor del juego y la imaginación frente a las pantallas.

“Palabras semilla”: bestseller infantil que muestra el poder de nuestras palabras y gestos, y combate la violencia verbal y el acoso escolar.

“Abrazando la infancia”: de la autora Denise M. Lacoste tres relatos que enseñan a los niños a identificar situaciones incómodas y ejercer su derecho a decir “no”.

Para adultos: