26 de noviembre de 2025 - 12:36

Reciclaje: guardá las tapitas de gaseosas y transfórmalas en un maravilloso adorno de Navidad

Reutilizá tapitas plásticas y diseñá un muñeco de nieve navideño lleno de color. Manualidades sustentables de reciclaje, económicas y fáciles de hacer.

tapas-gaseosa-reciclajejpg
Por Andrés Aguilera

Las tapitas de gaseosas que juntás durante el año pueden convertirse en un adorno navideño espectacular, original y ecológico. Con varios colores y una base firme, podés armar un muñeco de nieve reciclado, ideal para decorar la pared, la puerta o el árbol. Aprendé cómo hacerlo paso a paso en esta guía de reciclaje creativo.

Leé además

el paraiso de arenas blancas a 4 horas de argentina, ideal para este verano

El paraíso de arenas blancas a 4 horas de Argentina, ideal para este verano

Por Andrés Aguilera
Si se la guía correctamente, esta planta en verano puede convertirse en la protagonista del espacio.

La planta que sirve como pérgola y cerco natural en terrazas: reduce la temperatura y perfuma el ambiente

Por Lucas Vasquez

Materiales de reciclaje que vas a necesitar

Para esta manualidad ecológica vas a usar cosas simples que seguro tenés en casa:

  • Tapitas plásticas de gaseosas (blancas, azules, verdes, rojas o las que tengas).

  • Cartón firme o una base de telgopor.

  • Silicona caliente o pegamento fuerte.

  • Marcadores, ojos móviles o restos de goma EVA.

  • Tapitas extras para botones, nariz o detalles.

Este proyecto es ideal para aprovechar el plástico reciclable y hacer una actividad divertida con chicos.

image

Paso a paso para crear tu adorno con tapitas

  • Reuní todas las tapitas y limpiá cada una para quitar restos de bebida.

  • Prepará una base redonda o con forma de muñeco de nieve para pegar encima.

  • Formá el cuerpo usando tapitas blancas. Pegalas una al lado de la otra hasta completar la figura.

  • Para la bufanda, usá tapitas azules, verdes o rojas, según el diseño que quieras.

  • Creá el sombrero con tapitas oscuras y la nariz con una tapita naranja o pintada.

  • Sumá ojos móviles, bocas dibujadas o pequeños detalles en cartulina.

  • Dejá secar bien y colgalo con hilo, cinta o un ganchito metálico.

image

Un adorno reciclado que impacta y decora

El resultado es un muñeco de nieve colorido, resistente y completamente reciclado. Podés hacerlo del tamaño que quieras: pequeño para el árbol o grande para la pared del living.

Además, cada tapita reutilizada ayuda a reducir residuos y fomenta un consumo más consciente.

Manualidades navideñas perfectas para hacer en familia y sumar un toque creativo y sustentable a tu casa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Transformá una botella de vidrio en adorno casero con reciclaje creativo económico.

De basura a decoración: el increíble adorno que podés hacer con una botella de vidrio

Por Ignacio Alvarado
no lo tires: recicla el paraguas roto y convertilo en este maravilloso objeto para la playa o la pileta

No lo tires: recicla el paraguas roto y convertilo en este maravilloso objeto para la playa o la pileta

Por Daniela Leiva
chau mosquitos: mezcla estos dos ingredientes de tu cocina y crea la mejor trampa casera

Chau mosquitos: mezclá estos dos ingredientes de tu cocina y creá la mejor trampa casera

Por Daniela Leiva
Frascos reciclados permiten organización, decoración y riego práctico con simples trucos caseros.

De desecho a tesoro: los increíbles 3 usos de los frascos de mermelada que pocos conocen

Por Ignacio Alvarado