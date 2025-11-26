Reciclaje: guardá las tapitas de gaseosas y transfórmalas en un maravilloso adorno de Navidad

Las
tapitas de gaseosas que juntás durante el año pueden convertirse en un adorno navideño espectacular, original y ecológico. Con varios colores y una base firme, podés armar un muñeco de nieve reciclado, ideal para decorar la pared, la puerta o el árbol. Aprendé cómo hacerlo paso a paso en esta guía de reciclaje creativo.
Materiales de reciclaje que vas a necesitar
Para esta manualidad ecológica vas a usar cosas simples que seguro tenés en casa:
Tapitas plásticas de gaseosas (blancas, azules, verdes, rojas o las que tengas).
Cartón firme o una base de telgopor.
Silicona caliente o pegamento fuerte. Marcadores, ojos móviles o restos de goma EVA.
Tapitas extras para botones, nariz o detalles.
Este proyecto es ideal para aprovechar el
plástico reciclable y hacer una actividad divertida con chicos.
image
Paso a paso para crear tu adorno con tapitas Reuní todas las tapitas y limpiá cada una para quitar restos de bebida.
Prepará una
base redonda o con forma de muñeco de nieve para pegar encima.
Formá el cuerpo usando tapitas blancas. Pegalas una al lado de la otra hasta completar la figura.
Para la
bufanda, usá tapitas azules, verdes o rojas, según el diseño que quieras.
Creá el
sombrero con tapitas oscuras y la nariz con una tapita naranja o pintada.
Sumá
ojos móviles, bocas dibujadas o pequeños detalles en cartulina.
Dejá secar bien y colgalo con hilo, cinta o un ganchito metálico.
image
Un adorno reciclado que impacta y decora
El resultado es un
muñeco de nieve colorido, resistente y completamente reciclado. Podés hacerlo del tamaño que quieras: pequeño para el árbol o grande para la pared del living.
Además, cada tapita reutilizada ayuda a
reducir residuos y fomenta un consumo más consciente.
Manualidades navideñas perfectas para hacer en familia y sumar un toque
creativo y sustentable a tu casa.