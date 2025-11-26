Reciclaje: guardá las tapitas de gaseosas y transfórmalas en un maravilloso adorno de Navidad

Las tapitas de gaseosas que juntás durante el año pueden convertirse en un adorno navideño espectacular, original y ecológico. Con varios colores y una base firme, podés armar un muñeco de nieve reciclado, ideal para decorar la pared, la puerta o el árbol. Aprendé cómo hacerlo paso a paso en esta guía de reciclaje creativo.