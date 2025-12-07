7 de diciembre de 2025 - 12:50

Calendario de Adviento: qué es, el significado y por qué se convirtió en un ritual clave de la Navidad

Comenzó la cuenta regresiva para nochebuena y el calendario de Adviento es una buena forma de calmar la ansiedad de los más chicos.

Por Andrés Aguilera

El calendario de Adviento volvió a ocupar vidrieras, redes sociales y góndolas de jugueterías y chocolaterías en todo el país. Lo que comenzó como una tradición religiosa hoy es uno de los objetos más buscados para acompañar la cuenta regresiva hacia la Nochebuena, especialmente entre los más chicos.

Qué es el Adviento y por qué marca el inicio del calendario navideño

El Adviento es, dentro del calendario litúrgico cristiano, el primer gran período del año. Abarca las cuatro semanas previas al 24 de diciembre y funciona como preparación para la celebración del nacimiento de Cristo.

Cada domingo es un momento destacado en la tradición católica y protestante, acompañado históricamente por símbolos como la corona de Adviento con sus cuatro velas.

En la práctica popular, el calendario se utiliza desde el 1 hasta el 24 de diciembre. Cada día se abre una ventanita para revelar una sorpresa: chocolate, una figurita, un juguetito o incluso una frase. Ese gesto cotidiano transforma la espera en un juego compartido entre chicos y grandes.

calendario-de-adviento

El origen del calendario de adviento

El origen del calendario de Adviento se localiza en Alemania, a mediados del siglo XIX, cuando familias evangélicas comenzaron a buscar formas de marcar los días rumbo a la Navidad.

Las prácticas eran simples: trazar líneas con tiza en las paredes o puertas, encender velas para señalar cada domingo, o colocar una paja en el pesebre por cada buena acción cumplida por los niños. Estas dinámicas, que combinaban devoción, disciplina y ritual familiar, fueron dando forma a la tradición.

El primer calendario impreso apareció en 1902, publicado por la librería Friedrich Trümpler, de Hamburgo. Era un “reloj de Navidad” que incluía números para ir tachando los días, inicialmente del 13 al 24. Con el tiempo se amplió hasta alcanzar los 24 días completos del mes.

La costumbre de incluir golosinas llegó en 1958 y marcó el inicio de la era moderna del calendario de Adviento. Desde entonces, chocolaterías, jugueterías y marcas globales lanzan cada año sus propias versiones, que van desde miniaturas y sorpresas temáticas hasta ediciones de lujo para adultos.

