Black Friday y Navidad: las ofertas más buscadas del catálogo de Shein

El catálogo de Shein , actualmente centrado en las promociones del Black Friday , ya incorporó una amplia selección de artículos navideños. Todo surge ante la proximidad de las fiestas de fin de año.

En su plataforma para Argentina —que reúne más de 600 mil productos— la tienda habilitó una sección específica denominada Christmas Home . Ese espacio incluye desde sets de adornos para el árbol hasta pequeñas casas navideñas de cerámica con luces LED, pensadas tanto para decorar como para regalar. También se ofrecen cajas para galletitas, sobres temáticos, bolsas de regalo, cajas decorativas y paquetes de papel de envolver.

Entre los regalos de bajo costo que aparecen como tendencia figuran un rodillo facial de acero o jade para cuidado de la piel; un kit de masaje con piedras calientes y aceites esenciales; un set de cubiertos decorativos; y diversas opciones de packaging navideño.

Dentro del rango económico —por debajo de los AR$100 mil— se destacan:

La recomendación de los marketplace es juntar varios regalos en un solo pedido, de modo de justificar más el envío, en tiempo y forma.

A esto se suman “paquetes” de prendas ofrecidos por otros vendedores, con propuestas que van desde conjuntos Y2K hasta lotes de ropa femenina que varían entre AR$ 11.395 y AR$ 78.326.

En materia tecnológica, las ofertas vinculadas al Black Friday incluyen productos de Apple y Xiaomi, cuyos valores oscilan entre AR$135.609 y AR$1.250.265. En el segmento infantil, una caja de Lego Classic figura en AR$30.030.

Envíos y recomendaciones

En un período de alta demanda, Shein advierte posibles demoras por la carga de trabajo en couriers y Aduana. Por eso, recomienda realizar las compras con anticipación, chequear medidas, reseñas y fotografías, y revisar con margen todos los productos de decoración y regalos.

Para economizar, sugiere combinar artículos de belleza —como el rodillo facial— en sets pequeños que reduzcan costos.