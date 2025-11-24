24 de noviembre de 2025 - 15:56

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 25 de noviembre

Luego del feriado extenso, los bancos no abrieron y por lo tanto desde el día jueves no publican el monto del dólar oficial. Conocé cómo abrirán este martes.

dólar martes 25 de noviembre

Los Andes | Redacción Economía
Durante el fin de semana largo, el precio del dólar no se publicó en el Banco Central de la República Argentina. Sin embargo, el monto de este martes amanecerá al mismo precio respecto a la semana pasada, que finalizó a $1450 para la venta.

En medio de la incertidumbre del supuesto financiamiento privado de los USD 20.000 millones por parte de Estados Unidos, la economía vuelve a ser noticia, ya que el ministro de Economía, Luis Caputo, desmintió el monto el pasado viernes. Mientras tanto, desde el país norteamericano dicen lo contrario.

Precio del dólar para este martes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

La cotización del dólar a la venta para este martes 25 de noviembre banco por banco

  • Banco Nación: $1.450
  • Banco Galicia: $1.450
  • Banco BBVA: $1.450
  • Banco Santander: $1.450
  • Banco Ciudad: $1.445
  • Banco Patagonia: $1.450
  • Banco Macro: $1.445
  • Banco Hipotecario: $1.440
  • Banco Supervielle: $1.451
  • Banco Credicoop: $1.450
  • Banco Piano: $1.455
  • Banco Comercio: $1.435
  • ICBC: $1.440
  • Brubank: $1.460

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

La disputa en torno al supuesto financiamiento privado por USD 20.000 millones volvió a tensionar al mercado cambiario argentino.

La controversia se disparó luego de que un artículo publicado en Wall Street Journal, donde Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, mencionara públicamente que la Argentina podría acceder a una asistencia adicional integrada por bancos privados y fondos soberanos, destinada principalmente al mercado de deuda. Según sus declaraciones, ese mecanismo funcionaría como un complemento de la actual línea de swap. El anuncio dejó entrever que existía un entendimiento preliminar entre ambas partes, lo que generó expectativas inmediatas en los operadores financieros locales.

Sin embargo, días después, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales (X) para descartar que existiera un acuerdo cerrado por ese monto, aclarando que no había tal cifra comprometida.

Esta desmentida revirtió el clima inicial y reactivó la cautela entre los inversores, especialmente porque distintos funcionarios estadounidenses habían dado señales de conversaciones avanzadas. El contraste entre ambas versiones abrió un interrogante sobre el verdadero alcance de las negociaciones.

En el mercado cambiario, la incertidumbre podría traducirse en movimientos adicionales sobre el dólar oficial durante la semana. Analistas privados, sostienen que la reacción dependerá de si el Gobierno logra presentar un panorama más claro sobre el financiamiento externo.

Si se percibe que el refuerzo de divisas será menor al esperado (USD 5.000 millones), es posible que aumente la presión sobre los bancos y se reduzca el margen para sostener el ritmo de microdevaluaciones. En cambio, una confirmación concreta sobre esos recursos adicionales podría estabilizar la expectativa cambiaria en el corto plazo.

