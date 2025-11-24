24 de noviembre de 2025 - 16:36

Cuántos puntos por encima de la inflación ha subido el combustible en 2025

En lo que va del año se han producido varios aumentos y, desde la aplicación del sistema de precios dinámicos, es más difícil de seguir la evolución.

La nafta subió varios puntos por encima de la inflación en lo que va de 2025.

La nafta subió varios puntos por encima de la inflación en lo que va de 2025. Foto: Ramiro Gomez

Foto:

Sandra Conte
Por Sandra Conte

Aunque el 3 de enero, segundo día hábil del 2025, YPF aumentó sus combustibles un 1,8%, el 2025 arrancó con el litro de nafta súper costando $1.107. Hoy, en una estación de servicio de Maipú, el valor es de $1.528, lo que marca un incremento, en lo que va del año, del 38%.

Esto implica que la evolución del precio de los combustibles estaría 10 puntos porcentuales por encima de la general de los valores de la economía. Y va bastante en línea con la suba, en los diez primeros meses del año (hasta octubre), de la categoría “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que alcanzó el 32,4%, también según el Indec.

En cuanto al precio de otros combustibles, en este feriado, la nafta Infinia cuesta $1.766; el diesel Ultra, $1.603; e Infinia diesel, $1.757. Esto, cuando el 1 de enero, los precios eran de $1.352, $1.172 y $1.368, respectivamente. Y determina una suba acumulada en lo que va de 2025, del 31%, 37% y 28% en cada caso.

Imagen de WhatsApp 2025-11-24 a las 15.22.50_853712fc
Foto: Ramiro Gomez

Foto: Ramiro Gomez

Subas en 2025

Volviendo a 2025, apenas arrancó enero, la nafta súper subió un 1,8% en las estaciones YPF; en febrero se produjo una nueva suba, del 1,9%, pese a que el Gobierno nacional decidió postergar la actualización del impuesto al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC).

Abril comenzó con un incremento del 1,8% y, una semana más tarde, la Secretaría de Energía aprobó el expendio de combustibles líquidos bajo la modalidad de autodespacho en estaciones de servicio y bocas de expendio de todo el país.

En Mendoza, el sistema se implementó en solo una, en Luján, pero empezó a ofrecer un descuento del 5% en ciertos horarios para quienes optaran por cargar ellos mismos.

Y mayo estuvo cargado de vaivenes: el 1, YPF bajó un 4,7% en promedio el precio de sus combustibles -2% para el litro de nafta súper, 5,97% para la Infinia y 8% para Infinia diesel-, para volver a aumentar, aunque apenas un 0,4%, el 14.

Por otra parte, el CEO de la petrolera estatal anunció que, el 23 de junio, empezaba a aplicarse el sistema de precios dinámicos (“micropricing”), con alzas y bajas en tiempo real, que permitirá ajustar el valor del litro en cada estación de servicio.

El objetivo de la medida es romper con los horarios pico -entre las 7 y las 10 de la mañana, y entre las 17 y las 20, de lunes a viernes- y mejorar márgenes en zonas o tramos horarios con baja demanda.

Junio llegó con un nuevo ajuste, del 1%; y julio con otro, del 2,7% (y una bonificación del 3% para quienes carguen entre las 0 y las 6, y un 3% adicional para quienes lo hagan por autodespacho). A este, se sumó una suba adicional, también en julio, del 2,5%.

En agosto comenzó a ser notoria la aplicación del sistema de precios variables, ya que se produjeron tres aumentos en el mes: de 0,48%, 1,02% y 1,23%. Y se tornó mucho más difícil para los consumidores seguir la evolución de los precios.

Imagen de WhatsApp 2025-11-24 a las 15.22.51_c7123701
Foto: Ramiro Gomez

Foto: Ramiro Gomez

Aumentos en el tiempo

En 2024, los combustibles aumentaron 100%, por debajo de la inflación, que fue del 117,8% anual. Sin embargo, en 2023 habían subido bastante por encima del IPC -253% versus 211,4%; es decir, 42 puntos porcentuales adicionales-, y el aumento se concentró los últimos meses: el litro de nafta súper pasó de $248 en octubre a $311 en noviembre (+25%), y a $533 en diciembre (+71%), por el efecto conjunto de la suba del dólar y de la desregulación del mercado.

Se debe recordar que, hasta diciembre de 2023, el Gobierno fijaba el aumento de los combustibles, a partir de un acuerdo establecido con las petroleras; algo que terminó con la Ley Bases.

Con esa desregulación, también se eliminó la obligación de informar de manera periódica los precios de los combustibles, que establecía la resolución 314/2016 de la Secretaría de Energía, derogada por el Gobierno Nacional.

De hecho, existía una aplicación móvil oficial, denominada Precios en Surtidor, que permitía conocer los valores de naftas, gasoil y GNC de las estaciones de servicio de todo el país (que se podían buscar en el mapa).

Imagen de WhatsApp 2025-11-24 a las 15.22.46_60c00380
El micropricing establece precios diferenciales seg&uacute;n la demanda en distintas zonas y horarios. Foto: Ramiro Gomez

El micropricing establece precios diferenciales según la demanda en distintas zonas y horarios. Foto: Ramiro Gomez

Caída en las ventas

Recientemente, se realizó el 1° Foro Regional de Estaciones de Servicio en Latinoamérica. En ese marco, Isabelino Rodríguez, presidente de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), expresó que acompañan la liberalización de precios a fines de 2023, pero que no significó una mejora para los operadores.

Detalló que la demanda total de combustibles cayó un 16,28% interanual y la incidencia salarial representa el 60% de los costos operativos. A ello se suma el incremento en los costos financieros y administrativos. Este escenario provoca que hoy muchas estaciones de servicio trabajen por debajo del punto de equilibrio.

“La caída de ventas, el atraso en los márgenes y la presión impositiva configuran un escenario desafiante. El camino hacia la desregulación debe ser propiciado, pero con reglas claras y equitativas que aseguren la rentabilidad del minorista”, advirtió el dirigente.

