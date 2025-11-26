Ni moños gigantes ni cintas brillantes en Navidad: la nueva tendencia del 2025 más práctica y elegante

Los clásicos
moños gigantes, las cintas brillantes y los envoltorios recargados están perdiendo protagonismo. La centrada en materiales simples, tonos neutros y detalles hechos a mano. La idea es lograr regalos visualmente bellos, fáciles de armar y que se integren a la decoración moderna de la casa. Navidad 2025 apuesta por una estética más minimalista y natural,
Esta tendencia, cada vez más adoptada por
decoradores y especialistas en estética del hogar contemporáneo, combina practicidad, elegancia y sustentabilidad.
Envolver menos, lucir más
La nueva tendencia propone reemplazar los envoltorios brillantes por opciones más cálidas y sobrias:
Papel kraft, beige o blanco roto.
Cordón de yute, cuerda fina o hilo de algodón.
Ramitas de pino, eucalipto o flores secas como detalle decorativo.
Etiquetas artesanales hechas en cartón, lino o papel reciclado.
image
El objetivo es lograr un paquete elegante sin recurrir a brillos excesivos, moños voluminosos o plásticos que se descartan después de un solo uso.
Por qué esta tendencia es más práctica y elegante
Hay varios motivos detrás del cambio:
Menos mantenimiento: nada se desarma, aplasta o arruga durante el transporte.
Más económico: los materiales naturales cuestan menos que los moños y cintas sintéticas.
Más sustentable: no se usan plásticos ni envoltorios metalizados difíciles de reciclar.
Coherencia estética: combina con paletas neutras y con la decoración minimalista del hogar.
Más atemporal: no pasa de moda y se adapta a cualquier tipo de regalo.
image
Esta estética también genera una sensación de
calma visual, ideal para quienes prefieren una Navidad más simple y armoniosa. Cómo armar un regalo navideño moderno (paso a paso) Elegí un papel neutro: kraft, blanco o beige.
Envolvé firmemente el regalo sin exceso de cinta adhesiva.
Atalo con cordón de yute o hilo natural.
Sumá un detalle orgánico: una ramita de pino, una hoja seca, una rodaja de naranja deshidratada o una flor seca.
Agregá una etiqueta minimalista con tipografía simple, hecha en cartulina reciclada.
Evitá los brillos metálicos: la elegancia está en lo simple, no en lo llamativo.
image
La paleta navideña del 2025
Predominan los tonos
arena, blanco roto, verde oliva, marrón suave y dorado mate.
La idea es transmitir calidez sin caer en el rojo brillante o el dorado intenso, que pueden saturar la mesa o el arbolito.