Ni moños gigantes ni cintas brillantes en Navidad: la nueva tendencia del 2025 más práctica y elegante

Los clásicos moños gigantes, las cintas brillantes y los envoltorios recargados están perdiendo protagonismo. La Navidad 2025 apuesta por una estética más minimalista y natural, centrada en materiales simples, tonos neutros y detalles hechos a mano. La idea es lograr regalos visualmente bellos, fáciles de armar y que se integren a la decoración moderna de la casa.