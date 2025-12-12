12 de diciembre de 2025 - 22:35

Salieron a caminar y terminaron siendo héroes al rescatar a un perrito: el video se hizo viral

Dos amigos encontraron a un cachorro atrapado en la reja de una casa abandonada y lograron salvarlo. A pesar de esto, un detalle en su accionar recibió fuertes criticas en redes.

A pesar de que los jóvenes lograron realizar un rescate exitoso, su actitud fue muy cuestionada por los usuarios.&nbsp;

A pesar de que los jóvenes lograron realizar un rescate exitoso, su actitud fue muy cuestionada por los usuarios. 

Dos amigos salieron a caminar y encontraron a un pequeño cachorro atrapado en la reja de una casa abandonada. Al verlo, decidieron ir por herramientas y regresaron al rescate.

"¿A ver si lo podemos sacar? ¡Ahí está, mira!", comenzó a relatar uno de ellos mientras filmaba al perro atascado, mientras el otro se acercaba para acariciarlo. "Ahora lo vamos a sacar. Luego les comentamos cómo nos fue", continuó el joven que grababa. El otro amigo saltó la reja para colocarse del lado del animal. "¡Salta, salta!", lo animaba el camarógrafo.

Desde sus respectivos lados, ambos intentaron con cuidado liberar la cabeza del cachorro, pero la situación era más difícil de lo que parecía. El joven que había saltado pidió a su amigo que dejara de grabar para poder concentrarse en solucionar el problema.

El video fue publicado por uno de los jóvenes en su cuenta de usuario bajo el nombre @thiago.marengoo. El clip alcanzó casi 300 mil visualizaciones y generó una gran cantidad de comentarios sobre la actitud de los jóvenes.

El rescate recibió fuertes críticas

A pesar del esfuerzo por liberar al cachorro, los jóvenes recibieron críticas en los comentarios.

Muchos usuarios señalaron que, tras liberarlo, lo dejaron allí. "Lo rescataron, pero quedó ahí, pobrecito", comentó una usuaria. Otros coincidieron en que el gesto de rescate era bueno, pero igual de peligroso era dejarlo suelto e indefenso de nuevo: "Lo rescataron, pero lo hubiesen sacado, no dejarlo de nuevo ahí adentro, porque el perro quería salir por algo se trabó", comentó otra usuaria.

Otros usuarios cuestionaron los insultos de los jóvenes hacia el cahorro. "Buen acto, ¿pero por qué insultar al pobrecito? Es un animalito indefenso" y "La acción era genial hasta que lo empezaron a insultar", comentaron varios.

Incluso un seguidor acusó que su acción no debía ser nombrado como un rescate: "Hola, ¿dónde me pasas por privado la ubicación? Para poder ir a rescatar al perrito, gracias por sacarle la cabeza de la reja, pero eso no es un rescate".

Ante las críticas, Thiago, el joven que subió el video, aseguró que "No se conforman con nada". Explicó que la razón por la que no se llevaron al animal, a pesar de reconocer que no estaba en buenas condiciones, es que "No lo podemos llevar, hermano, porque tiene dueño y después el problema es nuestro", defendiendo así su accionar.

