Imposible no llorar de emoción: rescató a un perro herido y logró reunirlo con su familia

Una joven piloto e instructora, conocida en TikTok como @tatomachuca , compartió el emotivo video de como rescató a un perro que había sido atropellado y lo regresó a su familia . Gracias a su compromiso y a la difusión en redes sociales, logró llevarlo sano y salvo a su hogar.

El incidente ocurrió un martes por la tarde. Tras un choque, la joven rescató de inmediato al animal y lo llevó al veterinario. Allí el diagnóstico fue sumamente positivo " Afortunadamente no tiene nada roto” , escribió la usuaria junto a las imágenes del perro.

Sin embargo el perro se demostraba asustado y tal y como comentó la usuaria, se negaba a comer. La joven previo a este clip, había realizado un storytime extenso del momento en que lo encontró y pedía en sus redes sociales ayuda para encontrar a sus dueños.

Gracias a la gran difusión, en menos de tres horas logro contactarse con la familia, que dieron con la joven, gracias a un usuario de Instagram.

La piloto realizó una videollamada de inmediato para confirmar que, efectivamente, se trataba de su mascota. "Estoy hace horas buscando y no lo encontraba, no sé cómo, pero gracias a que sos instagramer me mandaron la captura de tu cuenta, es él" , expresó uno de sus dueños.

La joven trasladó al perro en su vehículo para llevarlo de vuelta a su casa. Al llegar, la familia ya estaba esperando afuera. Una mujer la recibió con un gran abrazo, agradeciendo su acto. La familia, en su desesperada búsqueda, había mandado a hacer volantes con la foto del perro.

rescate perro

Al abrir el baúl del auto, el reencuentro fue conmovedor. Entre caricias, abrazos y palabras de amor hacia el animal como "Te buscamos por todos lados" y "Vos sabes lo que yo te amo" decía la abuela, la familia se mostró muy alegre. La piloto notó como el animal de inmediato estaba contento tras la reunión.

La situación fue registrada en video y compartida por la usuaria.

El video que causó lágrimas en miles de usuarios

El clip se viralizó rápidamente y alcanzó más de 500.000 visualizaciones y miles de comentarios. Los usuarios compartieron su emoción y resaltaron la gran actitud de la joven.

Se destacaron comentarios como: “Quien mas llorando??? .. gracias por el compromiso de quien lo rescato”, "Cómo me hiciste llorar, POR MÁS PERSONAS CÓMO VOS “ y "Cuando lo devuelven a su familia parece otro perro, le cambió la cara de la felicidad que tenía mi amor “.

Sin embargo, otros usuarios también aprovecharon la historia para destacar la importancia de colocar una chapita de identificación con datos de contacto en las mascotas, y así facilitar la búsqueda.