Una monja sorprende en Roma al aparecer controlando el tránsito en la ciudad

La mujer se volvió viral por evitar una congestión mayor de vehículos en las calles cercanas al Coliseo.

Una monja ayudó a descongestionar el tráfico en las calles de Roma.&nbsp;

Foto:

En las calles cercanas al Coliseo de Roma, una monja comenzó a realizar la labor de los agentes de tránsito para evitar una fuerte congestión de vehículos.


Debido al intenso tráfico, característico de la capital italiana, la mujer se colocó en medio de la calle y comenzó a dirigir a los autos para evitar un mayor atasco.

El momento fue grabado por el concejal Francesco Carpano y luego difundido por la agencia Adnkronos. En el clip se observa a la mujer vestida con una amplia túnica y zapatillas deportivas. Con actitud tranquila y descontracturada, se colocó en el medio de la calle y así comenzó a resolver el gran atasco vehicular.

El video no tardó en volverse viral en redes sociales.

A partir de esta situación, se puso en manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de control de tránsito en la capital para asegurar una circulación más ágil y además dejar este tipo de casos en manos de los agentes encargados de la labor.

